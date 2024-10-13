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Звезды превратят жизнь четырех знаков Зодиака в сказку. Понедельник - день перемен

Воскресенье 13 октября 2024 21:01
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Звезды превратят жизнь четырех знаков Зодиака в сказку. Понедельник - день перемен Какие знаки Зодиака услышат хорошие новости (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

В этот понедельник, 14 октября, звезды подарят повод для счастья представителям четырех знаков Зодиака. Таро-гороскоп сулит им приключения и подарки.

Какие знаки Зодиака попали в список главных счастливчиков понедельника, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Водолей

Начало недели обещает быть очень интересным. Вы сможете избавиться от негативных воспоминаний и найти новый повод для радости. Позвольте этому понедельнику стать одним из лучших дней в вашей жизни. Все получится, важно лишь верить в чудеса.

Рак

Начните этот понедельник с чего-то смелого и хорошего. Не стоит удерживать себя в рамках, которые вы сами же для себя выдумали. Звезды помогут вам во всех начинаниях, а потому не тратьте время на пустяки, займитесь важными делами.

Козерог

Карты Таро сулят вам событие, которое может очень сильно ошарашить. Оно будет неожиданным и ярким, вы едва ли будете к нему готовы. Однако в этом и прелесть, ведь только так вы не спугнете удачу, которая настигнет вас в понедельник.

Овен

Будьте честны с собой и окружающими. Вам нужно посвятить начало недели решению конфликтов, которые мешали двигаться вперед. В понедельник перед вами откроются все двери, встречайте новую жизнь!

К слову, ранее мы уже рассказали, какие знаки Зодиака ненавидят вранье.

Кроме этого, недавно стало известно, какие знаки Зодиака самые несовместимые.

Во время написания гороскопа были использованы источники: Parade, Astrofame.

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