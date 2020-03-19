До пацієнтів на таксі: у Києві медсестри відмовляються виходити на роботу через карантин

Карантин у Києві через коронавірус діє з 12 березня по 3 квітня, і згідно із запровадженням обмежувальних заходів міжміські пасажирські перевезення припинені. Як наслідок, багато жителів області, які працюють у столиці, зіткнулися із серйозними труднощами.

Через ситуацію з транспортом медсестри в одній з лікарень змушені були добиратися на роботу на таксі, а витрати брали на себе пацієнти. Про це розповіла волонерка і співзасновниця громадської ініціативи "Бути поруч" Анна Карашивська у своєму Facebook.

За її словами, співробітниці клініки навіть планують звільняти з 23 березня.

"Сьогодні пацієнти, які проходять гемодіаліз в одній зі столичних лікарень, скидалися готівкою на оплату таксі медсестрам відділення. Всі медсестри - з Київської області. Вони відмовляються виходити на роботу і збираються звільнятися вже з понеділка", - йдеться в публікації.

Пост також був продубльований і для Київської міської державної адміністрації, мера столиці Віталія Кличка та Департамента охорони здоров'я Києва.

Користувачі мережі зазначають, що небайдужі громадяни готові на своєму авто підвозити співробітників медустанов - жителів області - на роботу і назад. Також звучить обурення, що керівництво лікарні повинно було підготуватися до подібної ситуації та заздалегідь продумати механізм дій.

Ми збираємо дані, хто в області готовий підвозити молодший та середній медперсонал у Київ і забирати додому. Багато людей виявили готовність. 3 району Київської області.

Це очікувано. На жаль.

Ваша пропозиція? Відкриємо метро?

От не зрозуміла мені ситуація! Чим займається директор медичного закладу? Це він повинен був розробити план дій і чергувань, маршрути підбору медичних працівників! А ще питання, в лікарні більше немає медичних працівників? Що, тільки по тому відділенню працівники можуть зробити діаліз? Або за принципом, не наше відділення - не наші питання?

Фото: скрін коментарів facebook.com/t.nichh

Як повідомлялося раніше, влада столиці визнала, що непрацюючий метрополітен через карантин доставляє багато проблем жителям Києва, і стала розробляти план запуску метро з обмеженнями.

Зазначимо, що у Києві карантин жорстко порушується повсюдно, наземний транспорт переповнений людьми і фактично столиця продовжує жити звичайним життям, а дотримання карантинних вимог ніхто не контролює.