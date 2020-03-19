До пацієнтів на таксі: у Києві медсестри відмовляються виходити на роботу через карантин

У Києві медсестри планують звільнятися через зупинку транспортного сполучення в області
Карантин у Києві через коронавірус діє з 12 березня по 3 квітня, і згідно із запровадженням обмежувальних заходів міжміські пасажирські перевезення припинені. Як наслідок, багато жителів області, які працюють у столиці, зіткнулися із серйозними труднощами.
Через ситуацію з транспортом медсестри в одній з лікарень змушені були добиратися на роботу на таксі, а витрати брали на себе пацієнти. Про це розповіла волонерка і співзасновниця громадської ініціативи "Бути поруч" Анна Карашивська у своєму Facebook.
За її словами, співробітниці клініки навіть планують звільняти з 23 березня.
"Сьогодні пацієнти, які проходять гемодіаліз в одній зі столичних лікарень, скидалися готівкою на оплату таксі медсестрам відділення. Всі медсестри - з Київської області. Вони відмовляються виходити на роботу і збираються звільнятися вже з понеділка", - йдеться в публікації.
Пост також був продубльований і для Київської міської державної адміністрації, мера столиці Віталія Кличка та Департамента охорони здоров'я Києва.
Користувачі мережі зазначають, що небайдужі громадяни готові на своєму авто підвозити співробітників медустанов - жителів області - на роботу і назад. Також звучить обурення, що керівництво лікарні повинно було підготуватися до подібної ситуації та заздалегідь продумати механізм дій.
Фото: скрін коментарів facebook.com/t.nichh
Як повідомлялося раніше, влада столиці визнала, що непрацюючий метрополітен через карантин доставляє багато проблем жителям Києва, і стала розробляти план запуску метро з обмеженнями.
Зазначимо, що у Києві карантин жорстко порушується повсюдно, наземний транспорт переповнений людьми і фактично столиця продовжує жити звичайним життям, а дотримання карантинних вимог ніхто не контролює.