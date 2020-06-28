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Патріоти привітали окупований Донецьк з Днем Конституції оригінальними листівками

STYLERЖиття    28.06.2020 - 17:18
Патріоти привітали окупований Донецьк з Днем Конституції оригінальними листівками
Боєць ЗСУ (фото: РБК-Україна)

В окупованому Донецьку з'явилися патріотичні листівки з Днем Конституції

Напередодні Дня Конституції, який щорічно відзначається 28 червня, українські активісти поширили патріотичні листівки на території окупованого Донецька.

Фото листівок з українською символікою опублікував в соцмережах один з місцевих жителів. Про це повідомляє видання "Острів".

На одній з листівок говориться про те, що Україна гарантує права, а країна-агресор принесла тільки розруху, вбивства, злидні та ігнорування прав людини. На іншій листівці йдеться про те, що Донбас – це Україна.

Патріоти привітали окупований Донецьк з Днем Конституції оригінальними листівками

Патріотичні листівки в окупованому Донбасі (фото: ostro.org)

Нагадаємо, що в Одесі український боєць Дмитро Кузьмиченко зробив сюрприз своїй коханій дівчині після повернення з фронту. Військовий ЗСУ публічно зізнався в любові і зробив пропозицію руки і серця.

Пара познайомилася в інтернеті, коли Дмитро перебував на Донбасі. Боєць розповів, що він щодня відчував підтримку своєї дівчини, попри те, що вони знаходили на відстані. Він підкреслив, що це титанічна робота жінки — чекати свого чоловіка із зони ООС.

При цьому сама дівчина не очікувала, що її хлопець зробив їй пропозицію таким чином. Для неї це стало приємним сюрпризом.

Раніше у мережі з'явилося відео потужної "отвєточки" від ЗСУ на Донбасі. Українські військові знищили мінометну позицію і житлове приміщення окупантів, до яких підвозились боєприпаси і снаряди для обстрілу позицій ЗСУ.

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Автор: Styler

Теги Новини України Донецькпатриоты
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