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Патриоты поздравили оккупированный Донецк с Днем Конституции оригинальными листовками

STYLERЖизнь    28.06.2020 - 17:18
Патриоты поздравили оккупированный Донецк с Днем Конституции оригинальными листовками
Боец ВСУ (фото: РБК-Украина)

В оккупированном Донецке появились патриотические листовки с Днем Конституции

Накануне Дня Конституции, который ежегодно отмечается 28 июня, украинские активисты распространили патриотические листовки на территории оккупированного Донецка.

Фото листовок с украинской символикой опубликовал в соцсетях один из местных жителей. Об этом сообщает издание "Остров".

На одной из листовок говорится о том, что Украина гарантирует права, а страна-агрессор принесла только разруху, убийства, нищету и игнорирование прав человека. На другой листовке говорится о том, что Донбасс – это Украина.

Патриоты поздравили оккупированный Донецк с Днем Конституции оригинальными листовками

Патриотические листовки в оккупированном Донбассе (фото: ostro.org)

Напомним, что в Одессе украинский боец Дмитрий Кузьмиченко сделал сюрприз своей любимой девушке по возвращению с фронта. Военный ВСУ публично признался в любви и сделал предложение руки и сердца.

Пара познакомилась в интернете, когда Дмитрий находился на Донбассе. Боец рассказал, что он ежедневно чувствовал поддержку своей девушки, несмотря на то, что они находили на расстоянии. Он подчеркнул, что это титаническая работа женщины — ждать своего мужа из зоны ООС.

При этом сама девушка не ожидала, что ее парень сделал ей предложение таким образом. Для нее это стало приятным сюрпризом.

Ранее в сети появилось видео мощной "ответочки" от ВСУ на Донбассе. Украинские военные уничтожили минометную позицию и жилое помещение оккупантов, к которым подвозились боеприпасы и снаряды для обстрелов позиций ВСУ.

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Автор: Styler

Теги Новости Украины Донецкпатриоты
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