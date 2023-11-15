В Киеве демонтировали памятник Пушкину (видео)

В Киеве сегодня, 15 ноября, провели работы по демонтажу памятника российскому поэту и писателю Александру Пушкину. Монумент перед этим был исключен из Государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyiv City и депутата Киевского городского совета Дмитрия Белоцерковца .

Решение об удалении монумента из данного перечня было принято Кабинетом министров Украины 10 ноября. Сегодня начался сам демонтаж на Берестейском проспекте в столице.

В сети было опубликовано видео, как памятник Пушкину снимают с постамента с помощью крана на спецтехнике.

Этот памятник Пушкину был установлен у входа в одноименный парк на Берестейской в Киеве. Авторами монумента были скульптор Александр Ковалев и архитектор Василий Гнездилов.

Отметим, что памятники Пушкину являются одними из российских идеологических маркеров, а потому "пушкинопад" в Украине достаточно распространенным явлением.

Демонтаж памятника Пушкину на Берестейском проспекте в Киеве 15 ноября (фото: facebook.com/dbelotserkovets)

Какие еще памятники в Киеве исключили из реестра

Кроме памятника Пушкину на проспекте Берестейский в столице, решением правительства 10 ноября также исключили из Государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения памятников:

памятник Щорсу на бульваре Т. Шевченко;

могилу генерала армии Ватутина в Мариинском парке;

монитор "Железняков" на ул. Электриков;

памятник экипажу бронепоезда "Таращанец" в сквере между улицами Заслонова и Ялтинской.

Где еще проведут демонтаж

В Минкульте уточнили, что это также коснулось памятников Пушкину в Житомире, Харькове и Одессе, князю Воронцову в Одессе, полководцу Суворову в Измаиле, адмиралу Ушакову в Херсоне, "Украина - освободителям" в Ужгороде и мемориального комплекса "Борцам революции" в Луганске.

Деколонизация Украины

В апреле президент Владимир Зеленский подписал закон "О географических названиях" по деколонизации топонимии и упорядочению использования географических названий в населенных пунктах Украины.

Уже 27 июля этот закон вступил в силу. Он направлен на противодействие российской имперской пропаганде.

Украинский институт национальной памяти предлагает изменить названия 183 населенных пунктов в Украине, подпадающих под действие закона "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".