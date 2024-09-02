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Паста с арбузом: экстравагантный рецепт от Клопотенко

Клопотенко поделился рецептом пасты с арбузом (иллюстративное фото: GettyImages)
Автор: Людмила Рябухіна

Обычно пасту готовят с кусочками мяса, рыбы, фаршем, иногда - с кабачком или баклажаном. Но известный украинский шеф-повар, неоднократно удивлявший авторскими рецептами, предлагает добавить в макароны традиционные "летние" плоды - арбузы.

О том, как готовить пасту с арбузом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео с официальной Instagram-страницы Евгена Клопотенко.

Что нужно для пасты с арбузом

Для приготовления пасты с арбузом нужно подготовить следующие продукты:

  • паста - 100-150 г;
  • помидоры - 2 шт.;
  • сухое белое вино - 65-70 мл;
  • растительное масло - 1 ст. л.;
  • соль - по вкусу;
  • арбуз - 1-2 ломтика.

Как готовить пасту с арбузом по рецепту Клопотенко

Наверное, первое, что приходит в голову при попытке представить пасту с арбузом - то, что арбуз нужно жарить. Учитывая кулинарные эксперименты Евгена с сиренью в кляре, возможно, некоторые ожидают подобного.

Однако на самом деле паста готовится почти как большинство видов этого блюда, а арбуз, никак не обрабатываемый термически, Евген добавляет лишь в конце приготовления.

Среди макаронных изделий Клопотенко использует лапшу. Однако ее вполне можно заменить на пасту или другой любимый вариант. Для приготовления основного ингредиента пасты необходимо наполнить кастрюлю водой и довести жидкость до кипения, слегка подсолив.

Когда вода закипит, всыпьте в кастрюлю макароны и отварите в соответствии с инструкцией производителя. В это время нужно помыть помидоры и порезать их на маленькие кубики.

Когда макароны будут почти готовы, нужно разогреть на сковороде масло и немного протушить помидоры. Также Клопотенко добавляет в овощи небольшое количество вина. Впрочем, этот шаг необязателен.

С готовых макаронных изделий нужно слить жидкость, а затем всыпать их в сковороду с помидорами. После этого пасту нужно обжарить в течение нескольких минут, а затем переложить на тарелку.

На этом шаговом приготовлении легкой овощной пасты можно было бы завершить, однако Евген предлагает добавить еще один ингредиент, а именно нарезанный на небольшие кусочки арбуз.

Добавлять ли этот продукт в макароны - решение каждого. Ведь приготовить пасту с помидорами на гарнир к мясному блюду, а затем полакомиться холодным арбузом - тоже вкусно.

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