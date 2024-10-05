Паста доктора Амосова: как правильно готовить смесь-панацею от всех болезней
В периоды, когда мы чаще сталкиваемся с инфекциями и простудами, хорошо заботиться о своем иммунитете, чтобы не заболеть. В этом нам могут помочь природные средства лечения, например паста доктора Амосова.
Как приготовить витаминную микстуру, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Strona Zdrowia.
Как действует паста доктора Амосова?
Врач Николай Михайлович Амосов (1913-2002) - выдающийся украинский хирург, занимавшийся лечением заболеваний сердца и легких, моделированием психических функций мозга. Своим пациентам после операции врач рекомендовал принимать специально разработанную смесь для укрепления иммунитета и содействия выздоровлению.
Паста Доктора Амосова также поддерживает работу сердца, укрепляет сосуды, устраняет аритмию, предотвращает развитие атеросклероза или инфаркта, обладает противовоспалительными свойствами.
Секрет этого продукта состоит в ингредиентах, используемых для приготовления пасты. Он состоит из сухофруктов, орехов и меда и эти ингредиенты содержат большое количество ценных питательных веществ, витаминов, минералов и антиоксидантов.
Помимо меда и лимона, которые известны своими иммуностимулирующими свойствами.
Паста Доктора Амосова сладкая и питательная, поэтому с успехом может заменить прием пищи. Особенно рекомендуется людям после операций, с пониженным иммунитетом, часто подхватывающим инфекции, а также спортсменам, детям и пожилым людям.
Как приготовить поливитаминную смесь
Пасту можно употреблять натощак, но лучше после еды, чтобы не раздражать кишечник и желудок. Взрослым принимать по 1 столовой ложке пасты 3 раза в день, детям по 1 чайной ложке 3 раза в день.
Ингредиенты:
- 250 г кураги,
- 250 г темных изюминок,
- 250 г сушеных слив,
- 250 г инжира,
- 1 столовая ложка грецких орехов,
- 1 лимон,
- 250 г натурального меда.
Приготовление
Сухофрукты, орехи и измельченный лимон без косточек, но с кожурой измельчить в блендере или мясорубке.
Добавьте в пасту мед и тщательно перемешайте.
Готовую смесь можно хранить в холодильнике до нескольких месяцев.
Читайте также, четыре правила долгожителей из "голубых зон", которые можно начать прямо сейчас.
Вам будет интересно прочитать, самые известные долгожители рассказали, что они едят и категорически не употребляют.
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.