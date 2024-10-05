Паста доктора Амосова: як правильно готувати суміш-панацеєю від усіх хвороб

У періоди, коли ми частіше стикаємося з інфекціями та застудами, добре дбати про свій імунітет, щоб не захворіти. У цьому нам можуть допомогти природні засоби лікування, наприклад, паста доктора Амосова.

Як приготувати вітамінну мікстуру, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Strona Zdrowia.

Як діє паста доктора Амосова?

Лікар Микола Михайлович Амосов (1913-2002) - видатний український хірург, який займався лікуванням захворювань серця і легенів, моделюванням психічних функцій мозку. Своїм пацієнтам після операції лікар рекомендував приймати спеціально розроблену суміш для зміцнення імунітету та сприяння одужанню.

Паста Доктора Амосова також підтримує роботу серця, зміцнює судини, усуває аритмію, запобігає розвитку атеросклерозу або інфаркту, має протизапальні властивості.

Секрет цього продукту полягає в інгредієнтах, які використовуються для приготування пасти. Він складається з сухофруктів, горіхів і меду, і ці інгредієнти містять велику кількість цінних поживних речовин, вітамінів, мінералів і антиоксидантів.

Крім меду і лимона, які відомі своїми імуностимулюючими властивостями.

Паста Доктора Амосова солодка і поживна, тому з успіхом може замінити прийом їжі. Особливо рекомендується людям після операцій, зі зниженим імунітетом, часто підхоплюють інфекції, а також спортсменам, дітям і літнім людям.

Як приготувати полівітамінну суміш

Пасту можна вживати натщесерце, але краще після їжі, щоб не дратувати кишечник і шлунок. Дорослим приймати по 1 столовій ложці пасти 3 рази на день, дітям по 1 чайній ложці 3 рази на день.

Інгредієнти:

250 г кураги,

250 г темних родзинок,

250 г сушених слив,

250 г інжиру,

1 столова ложка волоських горіхів,

1 лимон,

250 г натурального меду.

Приготування

Сухофрукти, горіхи і подрібнений лимон без кісточок, але з шкіркою подрібнити в блендері або м'ясорубці.

Додайте в пасту мед і ретельно перемішайте.

Готову суміш можна зберігати в холодильнику до декількох місяців.