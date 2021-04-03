Пасажири перетворили вагон "Інтерсіті" на свинарник: "це бидланство, просто дно" (фото)

На кадрах видно, що громадяни у вагоні поїзда, який відомий як своїм комфортом, так і чималими цінами на квитки, влаштували справжній свинарник.

Судячи з усього, пасажири вирішили добряче підкріпитися в дорозі, але чомусь прибрати після себе не вважали за потрібне. При цьому їх не бентежило, що у вагоні з ними поруч знаходилися й інші люди - попутники.

Залишається не зрозумілим, як відреагував стюарт на подібну ситуацію, і чому гори сміття ніхто не прибрав. Також не уточнюється, коли саме стався випадок.

Пасажири поїзда "Інтерсіті" перетворили вагон на свинарник (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

У мережі бурхливо відреагували на такий інцидент в дорогому поїзді. У коментарях до публікації нечистоплотних пасажирів називають бидлом, і зауважують, що вирахувати їх не проблема, адже всі місця продаються на конкретне прізвище.