Пасажирів тримають за лоха: МАУ знову влипла в грандіозний скандал

Компанія МАУ обдурила двох пасажирів на 800 євро. Подробиці історії розповіла журналіст Олена Качуровська на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Інцидент з Міжнародними авіалініями України (МАУ) стався 29 травня. Олена Качуровська разом зі своєю мамою повинні були летіти прямим рейсом з Цюріха в Бориспіль. Квитки були куплені заздалегідь, за півтора місяці. Реєстрацію вони теж пройшли вчасно, і під час реєстрації працівники МАУ запропонували їм за компенсацію відмовитися від своїх місць і полетіти іншим рейсом, більш пізнім і з пересадкою. Українки спочатку не погоджувалися, але коли запропонована компенсація досягла суми в 400 євро кожній, погодилися.

"Пропонували спочатку за 100 євро, потім по 200 мені і мамі, але нам важливо було прилетіти вчасно, тому ми і домовлялися. Коли сума компенсації досягла 400 євро, ми погодилися. Нам поміняли квитки і пообіцяли, що гроші надійдуть на наші банківські картки протягом дня. Співробітниця, яка займалася переоформленням, зробила скани наших карт. Однак не до кінця того дня, ні в наступні ніяких грошей нам на карту не надійшло", - написала Качуровська.

Вона разом з матір'ю просиділа в аеропорту зайвих півдня, потім чекала в Мюнхені, а потім вони запізнилися на потяг в Києві і змушені були сидіти на вокзалі. Качуровська обурена, що вони витратили купу часу, а ще більше – нервів.

"Але найприкріше відчувати, що тебе просто банально "тримають за лоха", тебе використовують, брешуть в очі, і не хто-небудь, а начебто серйозна компанія, яка повинна дорожити репутацією. На гарячій лінії МАУ мені запропонували написати лист у відділ звернень клієнтів та описати ситуацію, що я і зробила. У відповідь прийшов автоматичний лист, в якому говорилося про те, що згідно із законом, МАУ може розглядати моє звернення кілька місяців", - обурилася Качуровська.

В коментарях до посту журналістки відзначилися представники авіакомпанії і пояснили, що така ситуація виникла через те, що іноді продається більше квитків, ніж є місць на борту, а перепродаж квитків рідко проходить з труднощами.

"В МАУ така практика рідко призводить до труднощів, процес так званого "перепродажу" дуже уважно перевіряється і строго контролюється. Для отримання компенсації необхідно звернутися у відділ по роботі з клієнтами", - написали у коментарі представники МАУ.

Автор посту нагадала, що вже зверталася до відділу по роботі з клієнтами і кілька разів надавала свої реквізити.

Крім того, користувачі порекомендували звернутися в спеціальну компанію, яка розслідує таке поводження з пасажирами.

Скріншот поста (facebook.com/olena.kachurovska)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Борисполі "забули" 30 пасажирів.

А також розповідали про те, що МАУ оскандалилася через відомого музиканта.