Готуємо ніжну паску "Чисті руки": до тіста не потрібно торкатися!

Випікання пасок до свята Світлого Воскресіння - одна з символічних дій, якою багато кулінарів займаються на своїх кухнях. Але що робити, якщо у вас не виходить працювати з тістом? Все просто - спечіть паски, до яких не потрібно буде торкатися руками.

Аліна запевняє, що така паска вийде вологою, м'якою і ніжною завдяки меншій кількості борошна.

Інгредієнти на 4 паски діаметром 9 см:

Молоко тепле - 200 г

Цукор - 180 г

Ванільний цукор - 20 г

Яйце - 2 шт.

Сметана 20% - 100 г

Борошно - 400-450 г (100 г в опару + 300-350 при замісі тіста)

Дріжджі сухі - 12 г (36 г живих)

Сіль - 1/3 ч. л.

Куркума - невелика щіпка (для жовтого кольору м'якушки)

Цедра 1 невеликого апельсина або лимона

Сухофрукти або цукати - 150 г + 1 ст. л. борошна

Для глазурі:

Згущене молоко - 4 ст. л.

Сухе молоко - 4-6 ст. л.

Для прикраси:

Шоколад чорний - 20 г

Арахіс в кольоровій глазурі - 20 шт.

Покрокове приготування паски

У тепле молоко додайте дріжджі, 2 ст.л. цукру і 100 г борошна. Перемішайте до однорідності, накрийте рушником і залиште в теплому місці на 15-30 хвилин до появи пінної шапочки і збільшення в обсязі.

Цукор, що залишився збийте з яйцями, сіллю, ванільним цукром до пишної світлої маси. Додайте цедру апельсина або лимона, сметану і опару.

Просійте борошно, поступово замішуючи рідке, тягуче тісто (у вас може піти від 300 до 350 г борошна).

Накрийте рушником і залиште в теплому місці на 1-2 години до збільшення в об'ємі мінімум в 2 рази. Тісто, що підійшло, обімніть. Сухофрукти заздалегідь запарте в окропі, просушіть і обваляйте в 1 ст. л. борошна. Додайте їх в тісто, добре перемішайте тісто.

Заповніть формочки тістом, ложку змащуйте олією, так як тісто дуже липке. Вирівняйте верхівки, формуючи шапочку. Накрийте рушником і залиште на расстойку в теплому місці, поки тісто не займе майже весь обсяг форми.

Випікайте близько 40 хвилин в заздалегідь прогрітій до 170 градусів духовці на рівні трохи нижче середнього. Якщо паски швидко рум'яняться, накрийте їх фольгою.

Для глазурі змішайте згущене молоко з сухим молоком. Змастіть остиглі паски. Прикрашайте за бажанням.