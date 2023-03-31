Паска "Чистые руки": идеальная выпечка без вымешивания и заморочек

Многим любителям домашней выпечки в процессе приготовления пасок не нравится долгое вымешивание. Но решение есть. Оказывается, вкусных пасочек можно напечь даже не замазав в тесто руки.
Рецептом поделилась кулинар Alina FooDee на YouTube.
Для глазури:
В теплое молоко добавьте дрожжи, 2 ст. л. сахара и 100 г муки. Перемешайте до однородности, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 15-30 минут до появления пенной шапочки и увеличения в объеме.
Оставшийся сахар взбейте с яйцами, солью, ванильным сахаром до пышной светлой массы. Добавьте цедру апельсина или лимона, сметану и подошедшую опару.
Просейте муку, постепенно замешивая жидкое, тягучее тесто (у вас может уйти от 300 до 350 г муки). Накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 1-2 часа до увеличения в объеме минимум в 2 раза.
Подошедшее тесто обомните. Сухофрукты заранее запарьте в кипятке, просушите и обваляйте в 1 ст. л. муки. Добавьте их в тесто и хорошо перемешайте.
Заполните формочки тестом, ложку смазывайте растительным маслом, так как тесто очень липкое. Выровняйте верхушки, формируя шапочку. Накройте полотенцем и оставьте на расстойку в теплом месте, пока тесто не займет почти весь объем формы.
Выпекайте около 40 минут в заранее прогретой до 170 градусов духовке на уровне чуть ниже среднего. Если паски быстро румянятся, накройте их фольгой.
Для глазури смешайте сгущенное молоко с сухим молоком. Смажьте остывшие куличи. Украсьте ваши пасочки по желанию.
Раньше мы писали, какприготовить кулич Крафин.
Кроме того узнайте, как приготовить кулич по рецепту Дарии Цвек.