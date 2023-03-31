Паска "Чистые руки": идеальная выпечка без вымешивания и заморочек

Ингредиенты (на 4 паски диаметром 9 см):

Молоко теплое - 200 г

Сахар - 180 г

Ванильный сахар - 20 г

Яйцо - 2 шт.

Сметана 20% - 100 г

Мука - 400-450 г (100 г в опару + 300-350 при замесе теста)

Дрожжи сухие - 12 г (36 г живых)

Соль - 1/3 ч. л.

Куркума - небольшая щепотка (для желтого цвета мякиша)

Цедра 1 небольшого апельсина или лимона

Сухофрукты или цукаты - 150 г + 1 ст. л. муки

Для глазури:

Сгущенное молоко - 4 ст. л.

Сухое молоко - 4-6 ст. л.

Пошаговое приготовление

В теплое молоко добавьте дрожжи, 2 ст. л. сахара и 100 г муки. Перемешайте до однородности, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 15-30 минут до появления пенной шапочки и увеличения в объеме.

Оставшийся сахар взбейте с яйцами, солью, ванильным сахаром до пышной светлой массы. Добавьте цедру апельсина или лимона, сметану и подошедшую опару.

Просейте муку, постепенно замешивая жидкое, тягучее тесто (у вас может уйти от 300 до 350 г муки). Накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 1-2 часа до увеличения в объеме минимум в 2 раза.

Подошедшее тесто обомните. Сухофрукты заранее запарьте в кипятке, просушите и обваляйте в 1 ст. л. муки. Добавьте их в тесто и хорошо перемешайте.

Заполните формочки тестом, ложку смазывайте растительным маслом, так как тесто очень липкое. Выровняйте верхушки, формируя шапочку. Накройте полотенцем и оставьте на расстойку в теплом месте, пока тесто не займет почти весь объем формы.

Выпекайте около 40 минут в заранее прогретой до 170 градусов духовке на уровне чуть ниже среднего. Если паски быстро румянятся, накройте их фольгой.

Для глазури смешайте сгущенное молоко с сухим молоком. Смажьте остывшие куличи. Украсьте ваши пасочки по желанию.