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Паска "Чисті руки": ідеальна випічка без вимішування і мороки

Як спекти паску без вимішування (скриншот)
Автор: Світлана Мащенко

Багатьох любителів домашньої випічки в процесі готування пасок не подобається довге вимішування. Але рішення є. Виявляється, смачних пасок можна напекти навіть не замазавши в тісто руки.

Рецептом поділилася кулінарка Alina FooDee на YouTube.

Інгредієнти (на 4 паски діаметром 9 см):

  • Молоко тепле - 200 г
  • Цукор - 180 г
  • Ванільний цукор - 20 г
  • Яйце - 2 шт.
  • Сметана 20% - 100 г
  • Борошно - 400-450 г (100 г в опару + 300-350 при замісі тіста)
  • Дріжджі сухі - 12 г (36 г живих)
  • Сіль - 1/3 ч. л.
  • Куркума - невелика дрібка (для жовтого кольору м'якуш)
  • Цедра 1 невеликого апельсина чи лимона
  • Сухофрукти або цукати - 150 г + 1 ст. л. борошна

Для глазурі:

  • Згущене молоко - 4 ст. л.
  • Сухе молоко - 4-6 ст. л.

Покрокове приготування

У тепле молоко додайте дріжджі, 2 ст. л. цукру та 100 г борошна. Перемішайте до однорідності, накрийте рушником і залиште в теплому місці на 15-30 хвилин до появи пінної шапочки та збільшення обсягом.

Цукор, що залишився, збийте з яйцями, сіллю, ванільним цукром до пишної світлої маси. Додайте цедру апельсина або лимона, сметану і опару.

Просійте борошно, поступово замішуючи рідке тісто (у вас може піти від 300 до 350 г борошна). Накрийте рушником і залиште в теплому місці на 1-2 години до збільшення обсягом мінімум у 2 рази.

Тісто, що підійшло, обімніть. Сухофрукти заздалегідь запарте в окропі, просушіть і обваляйте в 1 ст. л. борошна. Додайте їх у тісто і добре перемішайте.

Заповніть форми тістом, ложку змащуйте олією, так як тісто дуже липке. Вирівняйте верхівки, формуючи шапочку. Накрийте рушником і залиште на вистоювання в теплому місці, поки тісто не займе майже весь об'єм форми.

Випікайте близько 40 хвилин у заздалегідь прогрітій до 170 градусів духовці на рівні трохи нижче за середній. Якщо паски швидко рум'яняться, накрийте їх фольгою.

Для глазурі змішайте згущене молоко із сухим молоком. Змастіть охолоджені паски. Прикрасьте ваші пасочки за бажанням.

Раніше ми писали, як приготувати паску Крафін.

Крім того дізнайтеся, як приготувати паску за рецептом Дарії Цвєк.

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