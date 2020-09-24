Українським військовим видають пайки з сюрпризом: вміст шокує будь-кого

У мережі показали прострочені пайки військових (колаж РБК-Україна)

У мережі показали вміст пайків військової частини №3030

У мережі показали пайки військових, які їм видають під час патрулювання. Справа в тому, що в упаковці харчування завелися хробаки. Ймовірно, це відбулося із-за неправильного зберігання. Відео показали на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

У повідомленні наголошується, що таке харчування виявлено у військової частини №3030.

"Не дуже звична для нас ситуація, але хлопці з військової частини №3030 попросили опублікувати відео, де вони показують якість обіду, який їм видали під час патрулювання. Кажуть, що після таких знахідок всередині пакету - перевірили ще 10 подібних пайків і 4 з них були з таким же сюрпризом всередині", - сказано в повідомленні під відео.

У відеоролику показано, як чоловіки розкривають пластикову упаковку пайка і там бачать черв'яків. На кадрах не ясно, чи є паразити у самій їжі.

В коментарях українці відреагували на відео і висловили свої емоції. Багато україхнців погодилися, що пайок з сюрпризом просто зберігався в неправильних умовах.

Невже нікому не прийшло в голову, що ці пакети були пошкоджені з середини упаковки при неправильному зберіганні або транспортуванні, ось вміст втратило свій вакуум і з часом там завелися личинки. Візьміть один внутрішній вакуумний пакет з гуляшем, проткніть його і загорніть в новий пакет і подивіться що потім буде в середині!

Цей абзац просто, вірити чи не вірити справа кожного, наш сухпай більш менш нормальний по оглядам і тд, але це обійняти і плакати.

Черв'яків в коробку і на рибалку.

Ну правильно, беруть на прострочення і клеять репродукції художніх робіт і фото з новими датами. Не даремно їх строковики не їдять.

Як ми писали раніше, українцям показали, як по-новому будуть годувати військових.