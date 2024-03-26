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Самая простая запеканка из творога и лапши: сытное блюдо для всей семьи

Вторник 26 марта 2024 07:45
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Самая простая запеканка из творога и лапши: сытное блюдо для всей семьи Как приготовить вкусную запеканку из лапши и творога (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Запеканка из лапши и творога – это отличное сочетание нежной текстуры с сытными продуктами. Такое блюдо подойдет как для завтрака, так и для ужина, оно понравится детям и взрослым. А приготовить ее – ну совсем легко.

Как готовить запеканку из творога и лапши, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео "Украинская кухня".

Что вам понадобится:

  • 700 г творога
  • 3 желтка + 1 для смазки
  • 100 мл сметаны
  • 200 г сахара
  • 1 пакетик ванильного сахара
  • Щепотка соли
  • Цедра лимона
  • 200 г лапши
  • 30 сливочного масла для смазки
  • Панировочные сухари

Как приготовить запеканку из лапши и творога

Отварите лапшу до готовности в подсоленной воде. В миске соединяем творог, желтки, соль, цедру лимона, сахар, ванильный сахар, сметану. Все взбиваем до того момента, пока масса станет однородной.

Затем добавляем в массу лапшу и снова все хорошо перемешиваем лопаткой.

Подготовим форму, в которой будем запекать. Смазываем ее сливочным маслом, днищем и стенками.

Сверху хорошо присыпаем панированными сухарями. Выкладываем всю массу и хорошо выравниваем лопаткой по всей форме. Сверху смазываем желтком.

Разогреваем духовку до 160-170 градусов и выпекаем запеканку 40-50 минут до готовности. После выпечки запеканку охлаждаем и нарезаем на порции.

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Рецепты Приготовление Украинская кухня
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