Самая простая запеканка из творога и лапши: сытное блюдо для всей семьи

Запеканка из лапши и творога – это отличное сочетание нежной текстуры с сытными продуктами. Такое блюдо подойдет как для завтрака, так и для ужина, оно понравится детям и взрослым. А приготовить ее – ну совсем легко.

Как готовить запеканку из творога и лапши, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео "Украинская кухня".

Что вам понадобится:

700 г творога

3 желтка + 1 для смазки

100 мл сметаны

200 г сахара

1 пакетик ванильного сахара

Щепотка соли

Цедра лимона

200 г лапши

30 сливочного масла для смазки

Панировочные сухари

Как приготовить запеканку из лапши и творога

Отварите лапшу до готовности в подсоленной воде. В миске соединяем творог, желтки, соль, цедру лимона, сахар, ванильный сахар, сметану. Все взбиваем до того момента, пока масса станет однородной.

Затем добавляем в массу лапшу и снова все хорошо перемешиваем лопаткой.

Подготовим форму, в которой будем запекать. Смазываем ее сливочным маслом, днищем и стенками.

Сверху хорошо присыпаем панированными сухарями. Выкладываем всю массу и хорошо выравниваем лопаткой по всей форме. Сверху смазываем желтком.

Разогреваем духовку до 160-170 градусов и выпекаем запеканку 40-50 минут до готовности. После выпечки запеканку охлаждаем и нарезаем на порции.