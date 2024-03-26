Самая простая запеканка из творога и лапши: сытное блюдо для всей семьи
Запеканка из лапши и творога – это отличное сочетание нежной текстуры с сытными продуктами. Такое блюдо подойдет как для завтрака, так и для ужина, оно понравится детям и взрослым. А приготовить ее – ну совсем легко.
Как готовить запеканку из творога и лапши, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео "Украинская кухня".
Что вам понадобится:
- 700 г творога
- 3 желтка + 1 для смазки
- 100 мл сметаны
- 200 г сахара
- 1 пакетик ванильного сахара
- Щепотка соли
- Цедра лимона
- 200 г лапши
- 30 сливочного масла для смазки
- Панировочные сухари
Как приготовить запеканку из лапши и творога
Отварите лапшу до готовности в подсоленной воде. В миске соединяем творог, желтки, соль, цедру лимона, сахар, ванильный сахар, сметану. Все взбиваем до того момента, пока масса станет однородной.
Затем добавляем в массу лапшу и снова все хорошо перемешиваем лопаткой.
Подготовим форму, в которой будем запекать. Смазываем ее сливочным маслом, днищем и стенками.
Сверху хорошо присыпаем панированными сухарями. Выкладываем всю массу и хорошо выравниваем лопаткой по всей форме. Сверху смазываем желтком.
Разогреваем духовку до 160-170 градусов и выпекаем запеканку 40-50 минут до готовности. После выпечки запеканку охлаждаем и нарезаем на порции.
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