Найсмачніші і незвичайні рецепти святкових пасок: є навіть зі згущеним молоком!
Великдень в Україні в 2021 році святкується в неділю, 2 травня. І хоча в цьому році через пандемію коронавірусу Світле свято знову пройде в умовах карантину, це не привід скасовувати традиційні приготування і готувати великодні страви.
Як швидко і легко приготувати смачні і оригінальні паски - читайте в нашому матеріалі далі.
Паска для новачків (з родзинками)
Інгредієнти:
- Борошно пшеничне - 600 г
- Молоко - 300 мл
- Масло вершкове - 180 г
- Цукор - 200 г
- Жовток курячий - 6 шт.
- Дріжджі свіжі - 20 г або 8 г сухих
- Цедра апельсина - за смаком
- Сік апельсиновий - 150 мл
- Цукор ванільний - 10 г
- Сіль
- Родзинки - 150 г або інші сухофрукти, цукати
- Рослинне масло - для змазування форми
- Глазур, декор
Рецепт
Родзинки ретельно помийте і залийте апельсиновим соком на 1 годину. Потім злийте сік, родзинки обсушіть паперовим рушником і трохи присипте борошном. Приготуйте опару. У тепле молоко додати дріжджі та 2 ч. л. цукру. Приберіть опару в тепле місце на 20-25 хвилин.
Жовтки збийте з сіллю, цукром і ванільним цукром до пишної маси. Додайте в масу цедру одного апельсина і розм'якшене вершкове масло. Знову збийте до однорідної маси. В масляно-яєчну суміш влийте готову опару. Збийте ще раз. Борошно просійте і поступово додайте в масу, а потім лопаткою замісіть тісто. Воно має бути, як густа сметана. Накрийте плівкою і приберіть в тепле місце на 40-45 хвилин.
Коли тісто підійде, додати родзинки, перемішайте лопаткою і знову поставте в тепле місце на 40-45 хвилин. Форми змастіть маслом і заповніть їх на 1/3. Накрийте рушник і дайте постояти ще 15-20 хвилин.
Випікайте при температурі 170 градусів 15 хвилин, потім зменште температуру до 160 градусів і печіть ще 15 хвилин. Після вимкнення духовки залиште паски всередині ще на 5 хвилин. Потім дістаньте і прикрасьте.
Фото: Паска на святковому столі (freepik.com)
Паска сирна "Тірамісу"
Інгредієнти:
- 90 г меленої кави
- 450 г води
- 210 г печива савоярді
- 2,1 кг сиру
- 300 г йогурту
- 150 г цукру
- 270 г згущеного молока кімнатної температури
- 180 г вершкового масла кімнатної температури
- Какао для прошарку і обробки
Рецепт
Заварити каву і відфільтрувати її. Підготувати форми для паски, вистелити їх марлею або агроволокном. Сир змішати з йогуртом і цукром, збити блендером до гладкості. До згущеного молока додати вершкове масло (обидва інгредієнти повинні бути кімнатної температури) і збити до стану крему. Підмішати крем до сирної маси.
Для формування паски на дно відправити трохи сирної основи. Зверху в один шар розподілити савоярді, вмочаючи їх у каву. (Не бійтеся розламувати савоярді, щоб ідеально заповнити форму для паски). Поверх савоярді розподілити трохи сирної маси та присипати її какао-порошком. Повторити ще 2-3 рази.
Підігніть краї тканини, закриваючи сирну масу. Встановити на паску вантаж і прибрати на ніч у холодильник для відтоку рідини та ущільнення. Перед подачею присипати паску какао-порошком.
Паска зі згущеним молоком
Інгредієнти:
- сир - 1,25 кг
- згущене молоко - 1 банка
- масло вершкове - 300 г
- пудра цукрова - 0,5 склянки
- сметана - 250 мл
- родзинки - 1 стакан
- ваніль за смаком
Рецепт
Сир протерти через сито, додати масло, цукрову пудру. Сир, масло, цукрову пудру і ванілін, ретельно розтерти, додати сметану, згущене молоко, вимитий просушені родзинки.
Масу ретельно перемішати, покласти в пасочницю, застелену марлею, зверху покласти гніт і поставити в холодильник.
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