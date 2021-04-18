Найсмачніші і незвичайні рецепти святкових пасок: є навіть зі згущеним молоком!

Великдень в Україні в 2021 році святкується в неділю, 2 травня. І хоча в цьому році через пандемію коронавірусу Світле свято знову пройде в умовах карантину, це не привід скасовувати традиційні приготування і готувати великодні страви.

Як швидко і легко приготувати смачні і оригінальні паски - читайте в нашому матеріалі далі.

Паска для новачків (з родзинками)

Інгредієнти:

Борошно пшеничне - 600 г

Молоко - 300 мл

Масло вершкове - 180 г

Цукор - 200 г

Жовток курячий - 6 шт.

Дріжджі свіжі - 20 г або 8 г сухих

Цедра апельсина - за смаком

Сік апельсиновий - 150 мл

Цукор ванільний - 10 г

Сіль

Родзинки - 150 г або інші сухофрукти, цукати

Рослинне масло - для змазування форми

Глазур, декор

Рецепт

Родзинки ретельно помийте і залийте апельсиновим соком на 1 годину. Потім злийте сік, родзинки обсушіть паперовим рушником і трохи присипте борошном. Приготуйте опару. У тепле молоко додати дріжджі та 2 ч. л. цукру. Приберіть опару в тепле місце на 20-25 хвилин.

Жовтки збийте з сіллю, цукром і ванільним цукром до пишної маси. Додайте в масу цедру одного апельсина і розм'якшене вершкове масло. Знову збийте до однорідної маси. В масляно-яєчну суміш влийте готову опару. Збийте ще раз. Борошно просійте і поступово додайте в масу, а потім лопаткою замісіть тісто. Воно має бути, як густа сметана. Накрийте плівкою і приберіть в тепле місце на 40-45 хвилин.

Коли тісто підійде, додати родзинки, перемішайте лопаткою і знову поставте в тепле місце на 40-45 хвилин. Форми змастіть маслом і заповніть їх на 1/3. Накрийте рушник і дайте постояти ще 15-20 хвилин.

Випікайте при температурі 170 градусів 15 хвилин, потім зменште температуру до 160 градусів і печіть ще 15 хвилин. Після вимкнення духовки залиште паски всередині ще на 5 хвилин. Потім дістаньте і прикрасьте.

Фото: Паска на святковому столі (freepik.com)

Паска сирна "Тірамісу"

Інгредієнти:

90 г меленої кави

450 г води

210 г печива савоярді

2,1 кг сиру

300 г йогурту

150 г цукру

270 г згущеного молока кімнатної температури

180 г вершкового масла кімнатної температури

Какао для прошарку і обробки

Рецепт

Заварити каву і відфільтрувати її. Підготувати форми для паски, вистелити їх марлею або агроволокном. Сир змішати з йогуртом і цукром, збити блендером до гладкості. До згущеного молока додати вершкове масло (обидва інгредієнти повинні бути кімнатної температури) і збити до стану крему. Підмішати крем до сирної маси.

Для формування паски на дно відправити трохи сирної основи. Зверху в один шар розподілити савоярді, вмочаючи їх у каву. (Не бійтеся розламувати савоярді, щоб ідеально заповнити форму для паски). Поверх савоярді розподілити трохи сирної маси та присипати її какао-порошком. Повторити ще 2-3 рази.

Підігніть краї тканини, закриваючи сирну масу. Встановити на паску вантаж і прибрати на ніч у холодильник для відтоку рідини та ущільнення. Перед подачею присипати паску какао-порошком.

Паска зі згущеним молоком

Інгредієнти:

сир - 1,25 кг

згущене молоко - 1 банка

масло вершкове - 300 г

пудра цукрова - 0,5 склянки

сметана - 250 мл

родзинки - 1 стакан

ваніль за смаком

Рецепт

Сир протерти через сито, додати масло, цукрову пудру. Сир, масло, цукрову пудру і ванілін, ретельно розтерти, додати сметану, згущене молоко, вимитий просушені родзинки.

Масу ретельно перемішати, покласти в пасочницю, застелену марлею, зверху покласти гніт і поставити в холодильник.