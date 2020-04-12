Католицький Великдень: що можна і що не можна робити сьогодні, всі традиції

Сьогодні католики святкують Великдень (ілюстративне фото: pixabay.com)

Всі традиції і звичаї, заборони, прикмети католицької Пасхи, що говорять сьогодні і що треба їсти - читайте на Styler

Великдень у католиків випадає на 12 квітня і цей день пов'язаний з певними християнськими традиціями. Великдень - найважливіше християнське свято. Християни по всьому світу відзначають воскресіння спасителя Ісуса Христа. Що можна і не можна робити сьогодні - читайте у нашій статті.

Що можна і не можна робити на Великдень

Як у давнину, так і сьогодні, за традицією на Великдень більшість православних відвідують церкву, в тому числі люди, досить далекі від релігії. Після служби віруючі несуть додому запалені в храмі свічки, щоб поставити їх перед іконами, і сідають за святковий стіл. Церква вважає, що Христос радий всім - і тим, хто постив, і тим, хто не дотримувався посту.

Вихід з посту - розговіння - заведено робити шматочком паски, фарбованим яйцем, а дорослим ще й церковним вином - кагором (останнє не є обов'язковим).

Весь тиждень після Пасхи, яка називається Світла седмиця, було заведено відпочивати, веселитися, відвідувати родичів та друзів, приймати гостей і, звичайно, досхочу їсти й пити все, що душі завгодно. У великодній тиждень скасовуються пісні дні середами та п'ятницями.

Ніяких особливих заборон на Великдень немає, за винятком нудьги та сидіння вдома. Це вважалося поганою прикметою, а люди, уникали великодніх візитів та розваг, викликали підозру.

Проте церква і лікарі нагадують: при виході з посту потрібна поміркованість, обжерливість, а захоплення алкоголем не тільки небезпечно для здоров'я, але і суперечать духовному змісту свята.

Головними атрибутами Великодня вважаються здобні паски, які символізують церкву; фарбовані яйця (символ вічного життя і чуда Воскресіння).

Традиції католицького Великодня

Особливо багато традицій і звичаїв на Великдень пов'язано з фарбованими яйцями. Ними прийнято "битися": переможець той, чиє яйце розіб'ється останнім. На Русі діти та дорослі на Великдень катали яйця з пагорба - перемагав той, у кого яйце котилося далі.

Вважалося, що пасхальне яйце в кишені - це оберіг від хвороб, навроків, а також від пожежі. Взагалі крашанки у свято дуже цінувалися: у кого більше, везіння та удача.

З народних традицій також був звичай, попарившись на Великдень в лазні, залишити віник "для покійників".

Раніше ми писали, якою молитвою освятити вербу, щоб у будинку було щастя і достаток цілий рік.