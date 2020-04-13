Супрун розповіла, як пережити карантин без конфліктів і негативу

Уляна Супрун (фото: РБК-Україна)

Карантин в Україні введено з 12 березня, Супрун дала поради про те, як найкраще пережити непростий час

Карантин в Україні через коронавірус введений 12 березня, і коли він закінчиться поки точно не відомо. Колишній керівник МОЗ Уляна Супрун на своїй сторінці в Facebook розповіла про те, як пережити карантин зі своїми партнерами і сім'єю, оскільки життя в одному просторі на тлі емоційної напруги може часто виливатися в конфліктні ситуації.

За словами Супрун, якщо правильно спланувати час і домашній простір, бути відкритими і підтримувати і допомагати один одному, карантин може перетворитися в гарну можливість дізнатися більше про своїх близьких, провести разом час і зробити ваші відносини ще міцніше.

Звичайно, можуть виникати конфлікти або невеликі сварки, і це - нормально. Якщо є сильне бажання посваритися - відкладіть це на час "після карантину". А поки - спробуйте закласти цеглинки здорового взаємодії і підтримувати її в нових реаліях.

Експерти радять не робити припущень щодо того, як відчуває себе людина. Часто люди вважають, що інші відчувають ті ж емоції і думки. Однак таке припущення є помилковим. Щоб йому протистояти, потрібно вести чіткі і відкриті діалоги - уникайте "читання думок".

Спілкування - це ключ до підтримання міцних стосунків. Намагайтеся бути максимально чіткими між собою. Якщо ви розчаровані або перебуваєте в стресовій ситуації, то спробуйте пояснити, як ви себе почуваєте.

Беріть відповідальність на себе, особливо в вирішенні конфліктів. Переконайтеся, що ви не працюєте постійно. Спробуйте тепер чітко розділити "домашнє життя" і "робоче життя".

Якщо ви працюєте з дому, постарайтеся встановити певний порядок дій. Не працюйте цілий день в піжамі. Обов'язково робіть перерви - чай, кава, їжа. Виходьте на свіже повітря, хоча б на балкон.

Вдома з сім'єю постарайтеся виділити час, який ви будете проводити разом, і час, який ви будете проводити окремо. Наприклад, в 11 ранку ви всі разом п'єте каву.

Визначте зони в будинку. Складіть правила домашнього простору, щоб ваш партнер, сусід, або дитина знали, що і де відбувається. Навіть якщо ви живете в однокімнатній квартирі, вам слід спробувати визначити зони "роботи", "відпочинку", "конфіденційності" і "взаємодії". В ідеалі - працюйте, перебуваючи в різних кімнатах.

Нагадаємо, що Супрун пояснила, як перестати панікувати.