Ретроградний Меркурій: коли настане складний період і яких капостей очікувати

У червні розпочнеться період ретроградного Меркурія (Фото: pixabay.com)

Астрологи розповіли, коли почнеться ретроградний Меркурій і які неприємності він принесе

Період ретроградного Меркурія – це період труднощів, раптових змін планів, різних неприємних подій, пов'язаних з фінансами, роботою і взаємовідносинами між людьми.

Астрологи повідомили, що Меркурій почне свій ретроградний рух 18 червня 2020 року. Вони попередили про небезпеку і порадили, як обійти всі неприємності стороною. Про це пише видання SlovoFraza.

У ретроградному русі буває багато планет, але саме Меркурій робить самий несприятливий вплив на життя людини. З 18 червня варто звернути увагу на всі фінансові справи та операції, роботу, навчання і спілкування з іншими людьми. Всі важливі справи необхідно робити відразу, хоча виконувати обов'язки стане трохи складніше. Будь-яка дрібниця в період ретроградного Меркурія може викликати зриви плани, негаразди в бізнесі та в роботі.

У червні ретроградний Меркурій настане у Знаку Близнюки, а це призведе до того, що знайти спільну мову у спілкуванні буде набагато складніше. Не варто очікувати компромісів або того, що проблеми, а також конфлікти з близькими вирішуватися самі по собі. Найскладнішими днями стануть 20, 21 і 22 червня, оскільки в ці дні очікується сонячне затемнення.

Всі людські пороки та слабкості в ці дні будуть загострені, взаєморозуміння буде досягатися з великим трудом. Агресія і конфліктність будуть переважати.

Не варто в період ретроградного Меркурія фокусувати свою увагу на відрядження, далеких поїздках і подорожах. Обов'язково потрібно більше відпочивати, не допускати перевтоми.

Астрологи радять розважати себе по мірі можливостей, але при цьому пам'ятати про важливість душевного комфорту і відновлення сил.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрологи назвали знаки Зодіаку, для яких літо стане найкращим періодом.

А також ми розповідали про те, що деякі знаки Зодіаку кардинально змінять свою долю у 2020 році.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Styler