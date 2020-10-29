За парти повернуться не всі: як будуть навчатися діти в Україні після канікул

Після канікул не всі українські школярі повернуться в навчальні заклади. Міністерство освіти і науки дало рекомендації того, як будуть вчитися діти після двотижневої перерви від навчання. Учням з "червоної" карантинної зони рекомендовано навчання вдома. Про це повідомляють у ТСН.

Повернення дітей за парти буде залежати від епідеміологічної ситуації в регіоні. Початкову школу максимально постараються повернути в процес очного навчання, а ось зі старшокласниками можлива змішана система.

Не всі регіони прислухаються до рекомендацій МОН. Наприклад, в Івано-Франківську і Тернополі після канікул до школи повернулися всі діти. Ці міста зараз відносяться до "червоних зон".

У Чернігові за парти сіли учні початкової школи, а старшокласників перевели на віддалене навчання.

50% обласних центрів, які теж знаходяться в "червоній" карантинній зоні очікують роз'яснення зверху, в якому форматі вони будуть вчитися з понеділка, 2 листопада.

Відзначимо, що в Києві школярі повернуться в навчальні заклади 29 жовтня, в четвер. Столиця зараз у "помаранчевій" зоні карантину.

Як будуть вчитися українські школярі після канікул

Зазначається, що станом на 27 жовтня в Україні на самоізоляції перебувають учні 2160 класів і 458 школах освітній процес організований з використанням технологій дистанційного навчання.

Як ми раніше писали, в МОН України розповіли, чи закриють школи після закінчення осінніх канікул.