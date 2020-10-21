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Як працюватимуть українські школи після канікул: Шкарлет зробив заяву

Середа 21 жовтня 2020 15:51
Як працюватимуть українські школи після канікул: Шкарлет зробив заяву
Навчання на карантині в Україні (фото: УНІАН)
Автор: Володимир Костирін

У МОН України розповіли, чи закриють школи після закінчення осінніх канікул

В Україні після осінніх канікул 30 жовтня учні зможуть повернутися до школи в тих регіонах, де очну форму навчання буде дозволяти епідемічна ситуація. У містах з "червоної" зони школярі будуть навчатися дистанційно.

Про це заявив т.в.о. міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

Чиновник зазначив, що якщо ситуація із захворюванням на COVID-19 буде погіршуватися, то не виключений і найжорсткіший сценарій з повним закриттям шкіл, як це було навесні.

"Будемо сподіватися на кращий сценарій, але якщо буде гірше, то звичайно - це дистанційне навчання", - заявив Шкарлет.

У міністерстві розраховують, що після канікул у школах може поновитися очна форма навчання для учнів 1-4 класів у повноформатному режимі в очній формі.

"Якщо ж це буде "червона" зона, то там школярі залишаться на дистанційній чи в змішаній формах", - сказав керівник МОН України.

Також Шкарлет розповів, що методики та матеріали для дистанційного навчання в школах України вже напрацьовані.

Крім того, в проекті держбюджету на 2021 рік заклали 1 мільярд гривень на такі потреби (на надбавки вчителям, купівлю дезінфекторів та засобів індивідуального захисту).

Відео: Сергій Шкарлет розповів, як працюватимуть школи в Україні у листопаді

Раніше повідомлялося, що МОН рекомендувало навчальним закладам перейти на дистанційне навчання до 15 листопада.

Також ми писали про те, що голова парламентського комітету з питань освіти розповів батькам, чи підуть діти в школу після канікул.

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