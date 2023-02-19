Парниковые из магазина или консервированные: какие овощи и фрукты на самом деле вреднее

Что не так с консервацией?

Например, при консервировании (мариновании) огурцов используется сахар, много соли, уксуса. Овощи заливают горячим маринадом, затем еще и стерилизуют несколько часов.

В результате мы теряем большую часть витаминов (особенно С). То есть в банку кладем полезные овощи, а на выходе получаем "гремучую" смесь из соли, сахара и сомнительной полезности овощи.

Что касается варенья, то во время долгой термической обработки мы тратим полезные витамины, а накачиваем их сахаром.

"На этом фоне парниковый овощ вообще кажется идеальным", – пишет тренер.

Какая альтернатива?

По мнению Юрия, среди способов обработки овощей и фруктов для зимнего хранения следует выбрать такие, как замораживание или соление (типа квашеной капусты).

Конечно, консервация – не яд, и когда хочется, иногда можно. Но специально делать закрутки – это бесполезная трата денег и перевод денег и продуктов.

Сейчас есть выбор свежих овощей и фруктов в продаже круглый год. Конечно, они не столь качественные, как сезонные, но лучше консервации.