Парникові з магазину чи консервовані: які овочі та фрукти насправді шкідливіші

Традиції консервування вже не одна тисяча років і її дотримувалися ще наші мами й бабусі, витрачаючи літні вихідні чи відпустки на закатування огірків, помідорів та варіння варення. Зараз ми маємо змогу заморожувати або ж цілий рік купувати свіже, проте дехто й досі консервує, особливо, коли є "своє, домашнє". Але чи корисна консервація?
Про це розповів в Instagram тренер, експерт зі схуднення Юрій Попко.
Наприклад, при консервуванні (маринуванні) огірків використовується цукор, багато солі, оцту. Овочі заливають гарячим маринадом, потім ще й стерилізують по кілька годин.
В результаті ми втрачаємо більшу частину вітамінів (особливо С). Тобто в банку кладемо корисні овочі, а на виході отримуємо "гремучу" суміш з солі, цукру і сумнівної корисності овочі.
Щодо варення, то під час довгої термічної обробки, ми витрачаємо корисні вітаміни, а натомість накачуємо їх цукром.
"На цьому фоні парниковий овоч взагалі здається ідеальним", - пише тренер.
На думку Юрія, серед способів обробки овочів і фруктів для зимового зберігання варто обрати такі, як заморожування чи соління (типу квашеної капусти).
Звісно, консервація - не отрута, і коли хочеться, іноді можна. Але спеціально робити закрутки - це даремна витрата грошей і перевід грошей і продуктів.
Наразі є вибір свіжих овочів і фруктів у продажу цілий рік. Звісно, вони не настільки якісні, як сезонні, але кращі за консервацію.
Раніше ми писали, що українців попередили про небезпечну консервацію.
Крім того читайте, чи можна їсти позаторішнє варення.