RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Парки Киева обработают ядом от клещей: куда и когда лучше не ходить

Коллаж РБК-Украина: акарицидную обработку против клещей проведут в киевских парках
Автор: Владимир Костырин

В Киеве в ряде парков проведут мероприятия по акарицидной обработке против клещей, чтобы минимизировать риски после укуса этими насекомыми подцепить клещевой энцефалит и болезнь Лайма.

Где именно запланированы работы по распылению химпрепаратов против клещей в столице - читайте в материале ниже.

Акарицидная обработка

Комплекс мероприятий с целью профилактики и борьбы с насекомыми, которые могут быть разносчиками бактерий и вирусов методом распыления химикатов, покрывающих всю близлежащую территорию, проводится на открытых локациях или в помещениях.

Акарицидная обработка считается лучшим решением проблемы с клещами в теплые сезоны, когда в парках и скверах, на лужайках и газонах в городе усиливается активность этих насекомых, которые могут впиться в кожу и людей, и домашних животных во время выгула.

Такую дезинфекцию проводят специалисты с соблюдением инструкций и мер предосторожности (спецкостюмы и маски).

Где и когда проведут работы в Киеве

Мероприятия запланированы в ряде парков в Днепровском районе столицы в понедельник, 22 мая, в утреннее время (с 6.00 до 8.00).

В пресс-службе Днепровская РГА назвали локации, где в указанное время лучше не гулять во время таких работ по распылению:

  • парк культуры и отдыха "Победа",
  • парк за домом культуры ДВРЗ,
  • парк на жилом массиве "Радужный".

В райгосадминистрации пояснили, что акарицидная обработка парков периодически проводится в столице для минимизации случаев укусов клещами посетителей и предотвращения возможности возникновения и распространения вирусного клещевого энцефалита и болезни Лайма.

Какие опасности связаны с укусами клещей

В большинстве случаев укусы клещей абсолютно безболезненны в начале, однако могут нанести большой вред здоровью человека, отметила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург, говорится на сайте Киевского городского совета.

Так, клещи являются переносчиками серьезных заболеваний, в частности, болезни Лайма, клещевой энцефалит. Они поражают разные органы и системы, а при отсутствии лечения это может привести к инвалидности, иногда даже к смерти.

Как защититься

Обезопасить себя от этой беды можно, соблюдая несколько правил^

  • Собираясь на прогулку в парк, сквер или лесную зону, надевайте головной убор и светлую, плотно прилегающую к телу одежду с длинными рукавами.
  • Во время и после прогулки тщательно осматривайте себя, особое внимание уделяя участкам тела, покрытым волосами.
  • После возвращения домой одежду следует сразу постирать.
  • Использование репеллентов будет не лишним.
  • Поскольку клещ может укусить домашнее животное, используйте для обработки хвостатых питомцев специальные средства, а после прогулки тщательно обследуйте их на наличие насекомых.

Добавим, что сезон наибольшей активности этих насекомых длится с апреля по октябрь.

Что делать, когда все же укусил клещ

"Если клещ таки присосался, следует как можно быстрее его снять. Желательно - обратиться в ближайший травмпункт. Там медики удалят насекомое, обработают укус и предоставят вам все необходимые рекомендации", - говорит Гинзбург.

Чтобы снять клеща самостоятельно, нужно:

  • Аккуратно, плавными движениями расшатывать его из стороны в сторону пальцами, обернутыми марлевой салфеткой, пинцетом или петлей из нити, которую следует закрепить между хоботком клеща и кожей.
  • Медленно удалить клеща необходимо вместе с хоботком.
  • После следует смазать место укуса 3% раствором йода, спиртом или одеколоном.
  • Если частица клеща осталась в ране - ее удаляют стерильной иглой.
  • После удаления следует тщательно вымыть руки с мылом.

Специалист советует после укуса несколько недель уделить особое внимание своему самочувствию. В случае недомогания (головная боль, температура, слабость, покраснение в месте укуса, разрастание пятна или отека) следует немедленно обратиться к врачу.

"Но еще одна опасность состоит в том, что заболевания, переносимые клещами, не обязательно имеют внешние признаки. Поэтому в любом случае через месяц после укуса необходимо сдать кровь на антитела к боррелиозу, чтобы не пропустить опасную болезнь", - говорит Гинзбург.

Напомним, ранее мы рассказывали, соблюдение каких правил поможет эффективно защититься от клещей.

А также перед этим писали о том, что назван самый лучший способ вытащить клеща без помощи врача.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевклещ