Парки Києва оброблятимуть отрутою від кліщів: куди і коли краще не ходити

У Києві в низці парків проведуть заходи по акарицидній обробці проти кліщів, щоб мінімізувати ризики після укусу цими комахами підчепити кліщовий енцефаліт та хворобу Лайма.
Де саме заплановані роботи з розпилення хімпрепаратів проти кліщів у столиці - читайте у матеріалі нижче.
Комплекс заходів з метою профілактики та боротьби з комахами, які можуть бути рознощиками бактерій та вірусів методом розпилення хімікатів, що покривають усю прилеглу територію, проводиться на відкритих локаціях або у приміщеннях.
Акарицидна обробка вважається найкращим розв'язанням проблеми з кліщами у теплі сезони, коли в парках та скверах, на галявинах та газонах у місті посилюється активність цих комах, які можуть впитися у шкіру і людей, і домашніх тварин під час вигулювання.
Таку дезінфекцію проводять фахівці з дотриманням інструкцій та запобіжних заходів (спецкостюми та маски).
Заходи заплановані у низці парків у Дніпровському районі столиці у понеділок, 22 травня, вранці (з 6.00 до 8.00).
У прес-службі Дніпровська РДА назвали локації, де у вказаний час краще не гуляти під час таких робіт із розпилення:
У райдержадміністрації пояснили, що акарицидна обробка парків періодично проводиться у столиці для мінімізації випадків укусів кліщами відвідувачів та запобігання можливості виникнення та поширення вірусного кліщового енцефаліту та хвороби Лайма.
У більшості випадків укуси кліщів абсолютно безболісні на початку, проте можуть завдати неабияку шкоду здоров'ю людини, зазначила директор Департаменту охорони здоров'я Валентина Гінзбург, йдеться на сайті Київської міської ради.
Так, кліщі є переносниками серйозних захворювань, зокрема хвороби Лайма, кліщовий енцефаліт. Вони вражають різні органи і системи, а за відсутності лікування це може призвести до інвалідності, іноді навіть до смерті.
Як захиститися
Убезпечити себе від цього лиха можна, дотримуючись кількох правил:
Додамо, що сезон найбільшої активності цих комах триває із квітня до жовтня.
Що робити, коли все ж вкусив кліщ
"Якщо кліщ таки присмоктався, слід якнайшвидше його зняти. Бажано - звернутися до найближчого травмпункту. Там медики видалять комаху, оброблять укус та нададуть вам всі необхідні рекомендації", - каже Гінзбург.
Щоб зняти кліща самостійно, треба:
Спеціаліст радить після укусу кілька тижнів приділити особливу увагу своєму самопочуттю. У разі недомагання (головний біль, температура, слабкість, почервоніння у місці укусу, розростання плями або набряку) треба негайно звернутися до лікаря.
"Та ще одна небезпека полягає в тому, що захворювання, які переносяться кліщами, не обов'язково мають зовнішні ознаки. Тому у будь-якому випадку за місяць після укусу необхідно здати кров на антитіла до бореліозу, щоб не пропустити небезпечну хворобу", - каже Гінзбург.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, дотримання яких правил допоможе ефективно захиститися від кліщів.
А також перед цим писали про те, що названо найкращий спосіб витягнути кліща без допомоги лікаря.