Парки Києва оброблятимуть отрутою від кліщів: куди і коли краще не ходити

Акарицидна обробка

Комплекс заходів з метою профілактики та боротьби з комахами, які можуть бути рознощиками бактерій та вірусів методом розпилення хімікатів, що покривають усю прилеглу територію, проводиться на відкритих локаціях або у приміщеннях.

Акарицидна обробка вважається найкращим розв'язанням проблеми з кліщами у теплі сезони, коли в парках та скверах, на галявинах та газонах у місті посилюється активність цих комах, які можуть впитися у шкіру і людей, і домашніх тварин під час вигулювання.

Таку дезінфекцію проводять фахівці з дотриманням інструкцій та запобіжних заходів (спецкостюми та маски).

Де і коли проведуть роботи у Києві

Заходи заплановані у низці парків у Дніпровському районі столиці у понеділок, 22 травня, вранці (з 6.00 до 8.00).

У прес-службі Дніпровська РДА назвали локації, де у вказаний час краще не гуляти під час таких робіт із розпилення:

парк культури та відпочинку "Перемога",

парк за будинком культури ДВРЗ,

парк на житловому масиві "Райдужний".

У райдержадміністрації пояснили, що акарицидна обробка парків періодично проводиться у столиці для мінімізації випадків укусів кліщами відвідувачів та запобігання можливості виникнення та поширення вірусного кліщового енцефаліту та хвороби Лайма.

Які небезпеки пов'язані з укусами кліщів

У більшості випадків укуси кліщів абсолютно безболісні на початку, проте можуть завдати неабияку шкоду здоров'ю людини, зазначила директор Департаменту охорони здоров'я Валентина Гінзбург, йдеться на сайті Київської міської ради.

Так, кліщі є переносниками серйозних захворювань, зокрема хвороби Лайма, кліщовий енцефаліт. Вони вражають різні органи і системи, а за відсутності лікування це може призвести до інвалідності, іноді навіть до смерті.

Як захиститися

Убезпечити себе від цього лиха можна, дотримуючись кількох правил:

Збираючись на прогулянку до парку, скверу чи лісової зони, вдягайте головний убір та світлий, щільно прилягаючий до тіла одяг із довгими рукавами.

Під час та після прогулянки ретельно оглядайте себе, особливу увагу приділяючи ділянкам тіла, що вкриті волоссям.

Після повернення додому одяг слід одразу випрати.

Використання репелентів буде не зайвим.

Оскільки кліщ може вкусити домашню тварину, використовуйте для обробки хвостатих улюбленців спеціальні засоби, а після прогулянки ретельно обстежуйте їх на наявність комах.

Додамо, що сезон найбільшої активності цих комах триває із квітня до жовтня.

Що робити, коли все ж вкусив кліщ

"Якщо кліщ таки присмоктався, слід якнайшвидше його зняти. Бажано - звернутися до найближчого травмпункту. Там медики видалять комаху, оброблять укус та нададуть вам всі необхідні рекомендації", - каже Гінзбург.

Щоб зняти кліща самостійно, треба:

Акуратно, плавними рухами розхитувати його з боку в бік пальцями, обгорнутими марлевою серветкою, пінцетом чи петлею з нитки, яку слід закріпити між хоботком кліща та шкірою.

Повільно видалити кліща необхідно разом із хоботком.

Після треба змастити місце укусу 3% розчином йоду, спиртом або одеколоном.

Якщо частинка кліща залишилася в рані - її видаляють стерильною голкою.

Після видалення слід ретельно вимити руки з милом.

Спеціаліст радить після укусу кілька тижнів приділити особливу увагу своєму самопочуттю. У разі недомагання (головний біль, температура, слабкість, почервоніння у місці укусу, розростання плями або набряку) треба негайно звернутися до лікаря.

"Та ще одна небезпека полягає в тому, що захворювання, які переносяться кліщами, не обов'язково мають зовнішні ознаки. Тому у будь-якому випадку за місяць після укусу необхідно здати кров на антитіла до бореліозу, щоб не пропустити небезпечну хворобу", - каже Гінзбург.