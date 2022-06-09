Без допомоги лікаря. Названий найкращий спосіб витягнути кліща

Якщо ви виявили на своєму тілі кліща - його потрібно негайно видалити.

Як це безпечно зробити без допомоги лікаря розповіли у виданні Express.

Кліщі - це паразитичні комахи, які шукають теплокровних господарів, що робить вас і вашого вихованця головною мішенню.

Ці маленькі павукоподібні істоти чіпляються ротом за поверхню шкіри людини або тварини і залишаються там до тих пір, поки не будуть видалені.

Щоб не захворіти хворобою Лайма, який переносять ці паразити, вам потрібно терміново від них позбутися.

Як видалити кліща?

Ви можете легко видалити цих дрібних членистоногих істот у домашніх умовах, хоча є кілька ключових інструментів, які вам знадобляться, щоб безпечно видалити жука з вашого тіла.

Видаліть кліща за допомогою пінцета (фото: express.co.uk)

За словами лікаря Монкії Вассерманн, "найбезпечніший спосіб" позбутися від кліща - використовувати пінцет.

При використанні пінцета, ви знижуєте ризик ускладнень та інфекцій. Продезінфікуйте пінцет, а потім захопіть їм кліща, як можна ближче шкірі.

Повільно витягайте кліща вгору, намагаючись не стискати й не розчавити його, щоб не залишити частини кліща всередині.

Для швидкої та безпечної утилізації тримайте під рукою чистий паперовий рушник і пару рукавичок, щоб уникнути поширення бактерій при видаленні паразита.

Як тільки кліщ відокремиться від вашої шкіри, важливо зробити кілька профілактичних кроків, щоб знизити ризик зараження. Очистіть місце укусу відповідним милом, а потім антисептиком.

Звідки беруться кліщі?

Після вилуплення з яєць кліщі повинні харчуватися кров'ю на кожному етапі свого життєвого циклу, щоб вижити.

За даними Центру з контролю та профілактики захворювань (CDC), багато кліщів вмирають до завершення свого життєвого циклу, якщо їм не вдається знайти господаря для свого харчування.

Люди зазвичай підхоплюють кліщів під час прогулянок в заражених районах на відкритому повітрі. Особливо паразитів багато в високій траві.

Ці маленькі комахи можуть передавати патогени і викликати хвороби, такі як хвороба Лайма, в процесі харчування від "господаря".