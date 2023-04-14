Как эффективно защититься от клещей: соблюдайте эти правила
С наступлением тепла в лесах появилось много клещей, переносящих опасные заболевания. Поэтому перед прогулкой важно обезопасить себя от встречи с таким насекомым.
Как эффективно защититься от клещей и что делать при укусе - читайте на Styler ниже.
Что сделать
Для того, чтобы защитить себя и своих родных от укусов клещей и заболеваний, которые они переносят, нужно соблюдать несколько правил:
- собираясь на прогулку в парк или лес, надевайте головной убор и светлую одежду с длинными рукавами, которая будет плотно прилегать к телу;
- не носите короткие брюки;
- во время и после прогулки тщательно осматривайте себя;
- в конце одежду, в которой гуляли, следует сразу постирать;
- также важно обрабатывать животных специальными средствами, ведь они могут принести на себе клеща. После прогулки тщательно обследуйте их на наличие насекомых.
Что делать, если укусил клещ
Для безопасного и правильного удаления клеща необходимо обратиться в больницу. Врач попытается удалить насекомое целиком, потому что это важно.
Если же такой возможности нет, то удалить клеща следует самостоятельно, соблюдая следующие правила.
Клеща можно вытащить с помощью пинцета с широкими концами, аккуратно удаляя круговыми движениями (выкручивая) его, а не вытаскивая.
После удаления место присасывания следует протереть спиртом. Если хоботок остался в ранке, его нужно удалить стерильной иглой.
Категорически не следует раздавливать присосавшегося клеща, чтобы не занести в утро заболевание.
Если после укуса клеща ухудшилось самочувствие - сразу обращайтесь в больницу, не дожидаясь результата анализов. В больнице вам могут ввести экстренную вакцину, если вы не привиты.
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