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Как эффективно защититься от клещей: соблюдайте эти правила

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Пятница 14 апреля 2023 21:56
Как эффективно защититься от клещей: соблюдайте эти правила Как эффективно защититься от клещей (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

С наступлением тепла в лесах появилось много клещей, переносящих опасные заболевания. Поэтому перед прогулкой важно обезопасить себя от встречи с таким насекомым.

Как эффективно защититься от клещей и что делать при укусе - читайте на Styler ниже.

Что сделать

Для того, чтобы защитить себя и своих родных от укусов клещей и заболеваний, которые они переносят, нужно соблюдать несколько правил:

  • собираясь на прогулку в парк или лес, надевайте головной убор и светлую одежду с длинными рукавами, которая будет плотно прилегать к телу;
  • не носите короткие брюки;
  • во время и после прогулки тщательно осматривайте себя;
  • в конце одежду, в которой гуляли, следует сразу постирать;
  • также важно обрабатывать животных специальными средствами, ведь они могут принести на себе клеща. После прогулки тщательно обследуйте их на наличие насекомых.

Что делать, если укусил клещ

Для безопасного и правильного удаления клеща необходимо обратиться в больницу. Врач попытается удалить насекомое целиком, потому что это важно.

Если же такой возможности нет, то удалить клеща следует самостоятельно, соблюдая следующие правила.

Клеща можно вытащить с помощью пинцета с широкими концами, аккуратно удаляя круговыми движениями (выкручивая) его, а не вытаскивая.

После удаления место присасывания следует протереть спиртом. Если хоботок остался в ранке, его нужно удалить стерильной иглой.

Категорически не следует раздавливать присосавшегося клеща, чтобы не занести в утро заболевание.

Если после укуса клеща ухудшилось самочувствие - сразу обращайтесь в больницу, не дожидаясь результата анализов. В больнице вам могут ввести экстренную вакцину, если вы не привиты.

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