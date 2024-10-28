В Париже судят Жерара Депардье: в чем обвиняют актера и что ему грозит

Детали дела Жерара Депардье

Предполагаемые инциденты произошли в 2021 году на съемочной площадке фильма "Зеленые ставни". Две сотрудницы съемочной команды заявили о сексуальном насилии, настойчивых домогательствах и оскорбительных комментариях сексистского характера со стороны актера.

Ранее в 2024 году его взяла под стражу полиция для дачи показаний по делу.

Депардье полностью отвергает обвинения. Его адвокат утверждает, что они являются ложными и что предоставленные доказательства и показания свидетелей во время судебных слушаний это подтвердят.

Жерар Депардье (фото: Википедия)

Позже адвокат кинозвезды Жереми Ассу сообщил, что артист, ввиду проблем со здоровьем, обратился в парижский суд с просьбой отложить слушания.

"К сожалению, Жерар Депардье находится в таком состоянии, что врачи запретили ему идти в суд. Он попросит перенести слушания на более поздний срок, чтобы он смог лично присутствовать", - пояснил адвокат актера.

Таким образом суд в Париже принял решение отложить до весны 2025 года рассмотрение дела знаменитости.

Жерар Депардье (фото: Кинориум)

Заседание перенесено на 24-25 марта. Суд также поручил провести "медицинскую экспертизу" состояния здоровья 75-летнего актера.

Более десятка женщин обвиняли Депардье в насилии

Жерара Депардье уже не раз обвиняли в сексуальном насилии. В апреле 2023-го о непристойном поведении актера сообщили 13 женщин, включая актрис, статисток и гримеров.

В том же году также известная французская актриса Эмманюэль Дебевер, неоднократно публично обвинявшая Жерара в сексуальном насилии во время совместных съемок, покончила с собой, бросившись в Сену. Ей было 60 лет.

Эмманюэль Дебэвер (фото: Facebook/Emmanuelle Debever)

Позже с подобными обвинениями выступила испанская журналистка Рут Баса, которая утверждала, что подверглась насилию со стороны актера в 1995 году во время интервью для журнала Cinemanía.

В ответ на обвинения актер Пьер Ришар, который часто работал с Депардье, а также экс-первая леди Франции, модель и певица Карла Бруни и еще 48 деятелей французской культуры выразили свою поддержку актеру.

В коллективном письме, опубликованном в газете Le Figaro в декабре, Жерар назвали величайшим актером всех времен и последним из "священных гигантов кинематографа".

Жерар Депардье (фото: Кинориум)