У Парижі судять Жерара Депардьє: у чому звинувачують актора та що йому загрожує

Деталі справи Жерара Депардьє

Ймовірні інциденти сталися у 2021 році на знімальному майданчику фільму "Зелені віконниці". Дві співробітниці знімальної команди заявили про сексуальне насильство, наполегливі домагання і образливі коментарі сексистського характеру з боку актора.

Раніше у 2024 році його взяла під варту поліція для надання свідчень у справі.

Депардьє повністю відкидає звинувачення. Його адвокат стверджує, що вони є неправдивими і що надані докази та свідчення свідків під час судових слухань це підтвердять.

Жерар Депардьє (фото: Вікіпедія)

Пізніше адвокат кінозірки Жеремі Ассу повідомив, що артист, зважаючи на проблеми зі здоров'ям, звернувся до паризького суду з проханням відкласти слухання.

"На жаль, Жерар Депардьє перебуває в такому стані, що лікарі заборонили йому йти до суду. Він попросить перенести слухання на пізніший термін, щоб він зміг особисто бути присутнім", - пояснив адвокат актора.

Таким чином суд у Парижі ухвалив рішення відкласти до весни 2025 року розгляд справи знаменитості.

Жерар Депардьє (фото: Кіноріум)

Засідання перенесено на 24-25 березня. Суд також доручив провести "медичну експертизу" стану здоров'я 75-річного актора.

Більше десятка жінок звинувачували Депардьє в насильстві

Жерара Депардьє вже не раз звинувачували в сексуальному насильстві. У квітні 2023-го про непристойну поведінку актора повідомили 13 жінок, включно з актрисами, статистками і гримерами.

Того ж року також відома французька актриса Емманюель Дебевер, яка неодноразово публічно звинувачувала Жерара в сексуальному насильстві під час спільних зйомок, покінчила з собою, кинувшись у Сену. Їй було 60 років.

Емманюель Дебевер (фото: Facebook/Emmanuelle Debever)

Пізніше з подібними звинуваченнями виступила іспанська журналістка Рут Баса, яка стверджувала, що зазнала насильства з боку актора у 1995 році під час інтерв'ю для журналу Cinemanía.

У відповідь на звинувачення актор П'єр Рішар, який часто працював із Депардьє, а також екс-перша леді Франції, модель і співачка Карла Бруні та ще 48 діячів французької культури висловили свою підтримку акторові.

У колективному листі, опублікованому в газеті Le Figaro в грудні, Жерар назвали найвидатнішим актором усіх часів і останнім зі "священних гігантів кінематографа".

Жерар Депардьє (фото: Кіноріум)