Ватикан одобрил благословение для однополых пар, но не брак
Папа Римский Франциск одобрил постановление для Ватикана о том, что римско-католические священники условно могут благословлять однополые пары, если это не являются частью регулярных церковных ритуалов или литургий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vatican News.
Соответствующий документ был опубликован сегодня, 18 декабря, с подзаголовком "О пастырском значении благословений". В нем имеется раздел из 11 пунктов "Благословения пар в нестандартных ситуациях и пар одного пола".
Отмечается, что соответствующую доктринальную декларацию "Fiducia supplicans", изданную Дикастерией доктрины веры, нельзя путать с таинством гетеросексуального брака, поскольку учение о нем остается для Римо-каталической церкви без изменений, и благословение не означает одобрения союза.
Согласно постановлению Ватикана, эти благословения не обязательно должны стать нормой, и священники должны принимать решения в каждом конкретном случае, а также "не должны препятствовать или запрещать близость Церкви к людям в любой ситуации, в которой они могут обратиться за помощью к Богу через простое благословение".
Также уточняется, что во избежание "любой формы путаницы или скандала", когда пара, находящаяся в нестандартном положении или однополые пары просят благословения, оно "никогда не должно передаваться одновременно с церемониями гражданского союза, и даже не в связи с ними".
Отношение Католической церкви к представителям ЛГБТ
Много столетий позиция Католической церкви по отношению к представителям ЛГБТ+ была традиционно консервативной, а гомосексуальные действия считались грехом. Но со временем некоторые католические деятели и общины стали выражать более толерантные и снисходительные взгляды по этому вопросу.
Также следует отметить, что часто общая декламированная позиция в частности Католической церкви зависит от позиции конкретного понтифика. Франциск ранее уже делал заявления о том, что к представителям ЛГБТ+ официальный Ватикан и религиозные деятели должны относиться более толерантно и сочувственно.
Напомним, в конце августа Папа Римский Франциск в одном из интервью заявил Церковь должна быть открыта для всех людей, независимо от того - гетеросексуальны они или гомосексуальны. Он добавил, что консервативные каноны, заложенные еще сотни лет назад, должны меняться.
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