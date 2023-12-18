Ватикан одобрил благословение для однополых пар, но не брак

Папа Римский Франциск одобрил постановление для Ватикана о том, что римско-католические священники условно могут благословлять однополые пары, если это не являются частью регулярных церковных ритуалов или литургий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vatican News .

Соответствующий документ был опубликован сегодня, 18 декабря, с подзаголовком "О пастырском значении благословений". В нем имеется раздел из 11 пунктов "Благословения пар в нестандартных ситуациях и пар одного пола".

Отмечается, что соответствующую доктринальную декларацию "Fiducia supplicans", изданную Дикастерией доктрины веры, нельзя путать с таинством гетеросексуального брака, поскольку учение о нем остается для Римо-каталической церкви без изменений, и благословение не означает одобрения союза.

Согласно постановлению Ватикана, эти благословения не обязательно должны стать нормой, и священники должны принимать решения в каждом конкретном случае, а также "не должны препятствовать или запрещать близость Церкви к людям в любой ситуации, в которой они могут обратиться за помощью к Богу через простое благословение".

Также уточняется, что во избежание "любой формы путаницы или скандала", когда пара, находящаяся в нестандартном положении или однополые пары просят благословения, оно "никогда не должно передаваться одновременно с церемониями гражданского союза, и даже не в связи с ними".

Отношение Католической церкви к представителям ЛГБТ

Много столетий позиция Католической церкви по отношению к представителям ЛГБТ+ была традиционно консервативной, а гомосексуальные действия считались грехом. Но со временем некоторые католические деятели и общины стали выражать более толерантные и снисходительные взгляды по этому вопросу.

Также следует отметить, что часто общая декламированная позиция в частности Католической церкви зависит от позиции конкретного понтифика. Франциск ранее уже делал заявления о том, что к представителям ЛГБТ+ официальный Ватикан и религиозные деятели должны относиться более толерантно и сочувственно.