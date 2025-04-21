Конец света близко. Пророчество Малахия "ожило" после смерти Папы Римского: чем пугает 2027 год

Папа Римский Франциск умер в возрасте 88 лет 21 апреля в своей резиденции в ватиканском доме Санта-Марта. Последние месяцы он тяжело болел. В связи с его смертью многие вспомнили старинное 900-летнее пророчество из Ватикана, в котором говорится о конце света.

Что это за старинное пророчество из Ватикана и о чем оно предупреждает человечество, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

После известия о смерти Папы Франциска начали вспоминать 900-летнее пророчество святого Малахия. Это старинный документ, который считается одним из самых мистических, касающихся католической церкви. Согласно этой рукописи, Папа Франциск - последний Папа перед наступлением конца света.

Что такое пророчество святого Малахии

В XIII веке архиепископ Армы, ирландский монах по имени Малахий, якобы получил мистическое видение. В нем он увидел всех будущих Пап Римских, начиная с Целестина II, вплоть до последнего. Всего в этом списке было 112 Пап, каждому из которых соответствует краткое символическое описание.

Последний в списке имеет латинское обозначение "Petrus Romanus" - Петр Римский. И именно после его понтификата, согласно пророческим строкам:

"В последние гонения на Святую Римскую Церковь воцарится Петр Римлянин, который будет пасти свою паству среди многих скорбей, после чего город на семи холмах будет разрушен, и страшный Судья будет судить народ".

В Ватиканских архивах этот 900-летний документ был найден относительно недавно. И согласно древнему "Пророчеству о папах", конец света может наступить уже в 2027 году.

Впервые этот документ был обнародован еще в 1595 году монахом-бенедиктинцем Арнольдом Вионом. В 2024 году вышел документальный фильм о Папе Сиксте V (1585-1590), которому и приписывают текст с пророчеством. Считается, что его правление было как раз в середине предсказанного периода, а конец света наступит ровно через 442 года - то есть, в 2027. "Пророчество о папах" (скриншот)

Был ли Франциск тем самым "Петром Римским"?

Толкователи пророчества долго спорили, кто же именно является тем последним. Формально Франциск - 112-й в списке. Хотя его имя не Петр, но сам факт, что он выбрал имя Франциск (в честь святого Франциска Ассизского, который, в свою очередь, был тесно связан с пророческой символикой), породил массу интерпретаций.

Кроме того, Франциск неоднократно делал громкие заявления о будущем церкви, климатической катастрофе и духовном кризисе мира - это еще больше подпитывало тревожные настроения.

Некоторые трактуют старинное пророчество, как намек на то, что Папа Франциск станет последним Папой, а некоторые - что последним станет тот, кто его заменит.

Конец света или конец эпохи?

Большинство современных исследователей соглашаются: даже если пророчество не является буквальным, его символика может указывать на окончание важной эпохи в истории католической церкви.

Смерть Франциска может символизировать не апокалипсис, а завершение многовекового цикла и начало чего-то нового - менее определенного, но не менее мощного по значению.

По словам историков, первые 74 предсказания о Папах были удивительно точными. А вот следующие фразы стали более размыты. Есть предположение, что текст с определенного момента кто-то подделал или его дописывал другой человек.

При этом есть совпадения, которые поражают даже скептиков:

"Gloria Olivae" ("Слава Оливы") - некоторые считали, что это предсказание папы Бенедикта XVI, ведь орден Святого Бенедикта связан с оливковыми ветвями.

- некоторые считали, что это предсказание папы Бенедикта XVI, ведь орден Святого Бенедикта связан с оливковыми ветвями. "De labore Solis" ("Труд Солнца") - намек на Папу Иоанна Павла II, который родился во время солнечного затмения.

- намек на Папу Иоанна Павла II, который родился во время солнечного затмения. "Peregrinus apostolicus" ("Апостольский путешественник") - часто связывают с Папой Павлом VI, который много путешествовал.

Стоит также добавить, что это не единственная рукопись, которая предусматривает конец света. Есть еще "Книга Откровения", которая была написана в конце первого века нашей эры. Она описывает конец человечества, а не библейские события прошлого. В некоторых отрывках этой книги есть описание дронов, летательных аппаратов, роботов и даже ядерных взрывов.

Что говорят официальные источники

Ватикан не признает подлинность пророчества святого Малахия. Его считают выдумкой, созданной в XVI веке для политических целей. Впрочем, учитывая удивительное соответствие описаний в пророчестве реальным Папам, сомнения остаются.