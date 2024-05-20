6 простых рецептов с авокадо на обед и ужин
Авокадо - невероятно полезный для организма фрукт, который, кроме обеспечения организма клетчаткой и витаминами, помогает снизить уровень холестерина. Кроме этого, намазанный авокадо хлеб на завтрак - не единственный рецепт с этим питательным продуктом.
Рецепты блюд по авокадо для завтрака, обеда и ужина читайте в материале от РБК-Украина (проект Styler).
Использованные источники для подготовки материала: EatingWell, GoodFood, Olive Magazine.
Смузи из авокадо
Смузи из авокадо - самый простой вариант для легкого завтрака или перекуса. Кроме этого, для смузи требуется немного ингредиентов, а именно:
- авокадо - 1 шт.;
- клубника (или другие ягоды) - 160 г;
- шпинат Бэби - 160 г;
- несладкий йогурт - 150 мл;
- апельсиновый сок - из 2 апельсинов;
- апельсиновая цедра - 0,5 ч. л.
Как готовить смузи из авокадо
Вымойте шпинат и ягоды, уберите лишнюю влагу с помощью полотенца или салфеток. Авокадо разрежьте пополам, удалите косточку и заберите мягкую часть ложкой в блендер.
Добавьте к авокадо ягоды, шпинат и другие ингредиенты, взбейте все до однородной массы. Если смесь получилась густой, добавьте каплю охлажденной воды и взбейте смузи еще раз. Разлейте по бокалам и сразу пейте.
Смузи с авокадо (фото: Freepik)
Фаршированное лососем авокадо
Такое необычное блюдо помогает обеспечить организм омега-3 жирными кислотами, содержащимися в пище. Чтобы приготовить фаршированные авокадо, требуются следующие продукты:
- авокадо - 2 шт.;
- сельдерей - 50-70 г;
- нежирный греческий йогурт - 0,5 стакана;
- свежая петрушка - 2 ст. л.;
- сок лайма - 1 ст. л.;
- майонез - 2 ч. л.;
- горчица - 1 ч. л.;
- соль - 0,5 ч. л.;
- перец - 0,5 ч. л.;
- консервированный лосось - 140-150 г;
- зеленый лук - по вкусу.
Как готовить фаршированное авокадо
Слейте из лосося воду, удалите кожуру и кости. Петрушку промойте и измельчите. Сельдерей помойте и нарежьте маленькими кубиками.
В средней миске смешайте йогурт, сельдерей, петрушку, сок лайма, майонез, горчицу, соль и перец; хорошо перемешайте. Добавьте лосось и снова тщательно перемешайте.
Разрежьте авокадо пополам вдоль и удалите косточки. Извлеките примерно 1 столовую ложку мякоти из каждой половинки авокадо в небольшую миску. Вынутую мягкую часть из авокадо разомните вилкой и добавьте к смеси с лососем.
Равномерно наполните каждую половинку авокадо лососевой смесью, выложив ее сверху на половинки авокадо. По желанию украсьте измельченным луком.
Фаршированное авокадо (скриншот / EatingWell)
Авокадо с яичницей и лососем
Такой вариант яичницы с авокадо и лососем - не только полезное, но и эстетическое блюдо, для приготовления которого нужны:
- авокадо (большие) - 3 шт.;
- яйца (небольшие) - 6 шт.;
- копченый лосось - 80-100 г;
- лук - по вкусу;
- перец - по вкусу.
Как готовить фаршированное яичницей авокадо.
Разогрейте духовку до 200 градусов. Разбейте каждое яйцо раздельно, отделив желтки от белков.
Разрежьте авокадо вдоль пополам и удалите косточки, выложите авокадо на противень. Можно срезать немного кожуры с наружной стороны, чтобы половинки авокадо были более стойкими.
Извлеките немного мягкой части из того места, где была косточка, добавьте немного лосося в каждую половинку фрукта, а затем вылейте яичные желтки.
Взбейте белки до однородной смеси и вылейте на желток. Посыпьте перцем и выпекайте 10 минут, пока белки не схватятся. По желанию посыпьте сверху луком.
Фаршированное яичницей авокадо (иллюстрация: Freepik)
Паста из авокадо
Соус из авокадо для пасты сочетается и с макаронами. Для приготовления пасты вам нужны:
- спелые авокадо - 2 шт.,
- свежий базилик - 1 большой пучок;
- грецкие орехи - половина стакана
- лимонный сок - 2 ст. л.;
- чеснок - 2 зубчика;
- соль - 0,5 ч. л.;
- оливковое масло - по вкусу
- молотый перец - по вкусу;
- макароны или паста - 300-400 г.
Как готовить пасту из авокадо
Отварите макароны или лапшу в соответствии с рекомендациями на упаковке.
Для соуса промойте базилик, оборвите листики - именно они нужны для соуса. Очистите чеснок и авокадо, удалите из авокадо косточку.
Положите в блендер базилик, авокадо, грецкие орехи, добавьте лимонный сок, чеснок и соль; измельчить до однородности. Добавьте растительное масло и перец и еще раз перебейте до состояния густой пасты.
После этого соедините пасту с готовыми макаронами.
Как готовить пасту из авокадо (скриншот / EatingWell)
Тако с авокадо и лососем
Тако с лососем на гриле с лаймом и кремом из авокадо - отличный вариант быстрого и легкого весеннего блюда. Для приготовления требуются следующие продукты:
- авокадо - 1 шт.;
- филе лосося (без кожицы) - 2 шт.;
- сок лайма - из 1 лайма;
- паприка - 0,5 ч. л.
- помидоры черри - 10 шт.;
- зеленый перец чили - 1 шт.;
- небольшие тортильи - 4 шт.;
- кориандр - по вкусу;
- натуральный йогурт - 3 ст. л.
- соус табаско - по вкусу.
Как готовить тако из авокадо
Положите лосось в стеклянную посуду, добавьте половину сока лайма, паприку и щепотку соли, перемешайте и оставьте на 10 минут. Очистите авокадо, удалите косточку.
Разрежьте авокадо пополам, одну половину отложите для крема, другую нарежьте небольшими кубиками.
Чтобы приготовить крем из авокадо, положите половину авокадо в небольшой кухонный комбайн вместе с четвертью сока лайма, кориандром и йогуртом. Взбейте до однородной массы, посолите и добавьте табаско по желанию.
Помойте и нарежьте мелко помидоры и перец чили, смешайте их в миске, добавьте сок с лайма.
Жарьте лосось на гриле или разогретой сковороде в течение 5 минут или до полной готовности. После этого нарежьте рыбу на маленькие кубики.
Подогрейте тортильи, распределите лосось, сверху выложите томатную смесь, нарезанное авокадо и крем-авокадо.
Как готовить тако из авокадо (иллюстрация: Freepik)
"Картофель фри" из авокадо
Это необычное блюдо - обжаренное авокадо в панировке - может стать легким ужином или закуской. Чтобы приготовить авокадо по такому рецепту, нужны следующие продукты:
- авокадо (твердое) - 2 шт.;
- яйца - 2 шт. (большие);
- растительное или сливочное масло - для жарки;
- перец - 0,25 ч. л.
- цельнозерновая мука - 1/3 стакана
- сухари для панировки - 1 стакан;
- соль - 0,5 ч. л.;
- майонез - 1/3 стакана;
- соус Шрирача - 2 ст. л.
Как готовить авокадо в панировке
Очистите авокадо от кожуры, разрежьте пополам, удалите косточку и нарежьте фрукт дольками 1,5-2 см толщиной.
Разогрейте духовку до 218 градусов. Противень выстелите пергаментом и смажьте небольшим количеством масла.
Авокадо приправьте солью и перцем. Муку, панировочные сухари и разбитые яйца поместите в 3 отдельные неглубокие тарелки, яйца слегка взбейте. Обваляйте дольки авокадо в муке, затем окуните в яйцо.
После этого обваляйте с авокадо с обеих сторон в панировке, слегка прижимая, чтобы сухари прилипли. Выложите авокадо на подготовленный противень, сбрызните с обоим маслом.
Выпекайте до золотистой корочки, 25-30 минут, перевернув на другую сторону на половине процесса выпекания.
По желанию приготовьте соус - для этого в небольшой миске тщательно перемешайте майонез и Шрирача.
Кстати, раньше мы писали о том, как готовить молодой картофель необычным способом.
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