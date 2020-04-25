Пандемія скоро піде на спад: вчені розповіли, що знищує COVID-19

Епідемія коронавирусу піде на спад влітку (колаж РБК-Україна)

Дослідники у США розкрили, що істотно прискорює руйнування коронавіруса

Коронавірус розпадається при впливі різних елементів у повітрі та гине від високої температури і вологості, а також ультрафіолетового світла. Таким чином поширення вірусу може зменшитися протягом літніх місяців.

Про це свідчать нові лабораторні дані, представлені на прес-брифінгу цільової групи щодо COVID-19 у Білому домі в США, передає The Washington Post.

Висновки американських учених значною мірою відповідають іншим глобальним лабораторним дослідженням, згідно з яким новий коронавірус не виживає довго на певних поверхнях і в повітрі при впливі великої кількості ультрафіолетового світла і теплих та вологих умовах.

"Отже, якщо ми подивимося на 18-годинний період напіврозпаду (вимірювання часу, який потрібен для зменшення вірусу вдвічі) те що ви в основному скажете, це те, що кожні 18 годин життя вірусу зменшується вдвічі. Так що якщо ви почнете з тисячі частинок вірусу, то через 18 годин ви знизитесь до 500, а через 18 годин після цього ви зменшите до 250 і так далі", - пояснив виконувач обов'язки заступника міністра науки і технологій Міністерства національної безпеки США Вільям Брайан.

Так, період напіврозпаду вірусу при відсутності сонячного світла (в приміщенні) знижується з 18 годин до 1 години, коли температура підіймається від кімнатної (21-24 градусів) до 35 градусів, а вологість збільшується з 20 до 80 відсотків.

Цей висновок стосується вірусу при контакті з непористими поверхнями, такими як дверні ручки.

При додаванні сонячного світла період напіврозпаду вірусу зменшується з 6 годин до 2 хвилин при температурі 21-24 градусів і вологості 80 відсотків.

Лабораторний експеримент також показав, що коли вірус, який знаходиться в повітрі, при температурі 21-24 градусів піддається дії сонячного світла, його період напіврозпаду зменшується приблизно з 60 хвилин до 1,5 хвилини.

"В умовах, які ми тестували наразі, вірус у краплинах слини найкраще виживає в закритих і сухих умовах. ...Вірус помирає найшвидше при наявності прямих сонячних променів", - резюмував Брайан.

За його словами, на вулиці вірус на поверхні дитячого майданчика під впливом прямих сонячних променів швидко помре, але може довше виживати в тіні.

"Для нас було б безвідповідально сказати, що літо вб'є вірус", - зазначив Брайан і назвав літні умови можливістю прискорити боротьбу з COVID-19 і не вдаватися при цьому до жорстких карантинних заходів.

У цьому контексті варто нагадати, що українські синоптики прогнозують істотне потепління і дощі зі зливами та грозами наприкінці квітня, однак травень може бути майже без опадів. А ось літо в Україні буде з градом, шквалами та спекою: найспекотнішим місяцем буде липень, в червні варто чекати на різні стихії, а серпень буде посушливим.

Раніше ми писали про те, що коронавірус може заражати через водянисту вологу камер ока хворих. Італійські дослідники виявили, що очі можуть бути як джерелом вірусу, так і джерелом його поширення.