Вчені знайшли ще одне джерело поширення коронавіруса: подробиці

Коронавірус залишається в очах пацієнтів (колаж РБК-Україна)

Генетичний матеріал від коронавіруса виявили в очах пацієнтки

Коронавірус вже діагностовано у 2,62 мільйона пацієнтів у всьому світі, і кількість нових інфікованих постійно зростає. Вчені виявили ще один спосіб поширення інфекції - через водянисту вологу камер ока хворих COVID-19.

Італійські дослідники підкреслюють у зв'язку із цим важливість заходів контролю, таких як уникання дотику до носа, рота й очей і часте миття рук.

"Ми виявили, що рідини ока пацієнтів, інфікованих SARS-CoV-2, можуть містити інфекційний вірус і, отже, можуть бути потенційним джерелом інфекції", - пишуть автори дослідження у звіті, опублікованому в журналі Annals of Internal Medicine.

За словами дослідників, очі можуть бути як джерелом вірусу, так і джерелом його поширення. Вчені попереджають про те, що офтальмологи повинні бути особливо обережні при обстеженні.

"Крім того, ми спостерігали, що ураження очей SARS-CoV-2 може відбуватися на ранніх етапах курсу COVID-19, що говорить про те, що заходи щодо запобігання передачі по цьому маршруту повинні бути реалізовані якомога раніше", - йдеться в матеріалі.

Виявити факт, що коронавірус може залишитися жити в очах пацієнта, дослідникам допоміг випадок із 65-річною італійкою, яка мала виявлені рівні інфекційних вірусних частинок у своїх очах ще довго після того, як інфекція зникла з її носа.

Жінка 23 січня повернулася в Італію з китайського міста Ухань, де виник спалах коронавірусу. Менш ніж через тиждень у неї почалися симптоми COVID-19, і на наступний день вона була госпіталізована. У пацієнтки був сухий кашель, біль у горлі, запалення слизової оболонки носа і почервоніння очей. У жінки був позитивний результат на новий коронавірус і через декілька днів у неї також з'явилися лихоманка, нудота і блювота. Медичні працівники взяли мазок з очей і виявили, що у неї в очах був генетичний матеріал від коронавірусу.

"РНК SARS-CoV-2 була виявлена в мазках очей через кілька днів після того, як вона не була виявлена в носових мазках", - зазначив дослідник.

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