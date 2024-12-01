Сало: вкусно, но опасно? Кому категорически нельзя есть "украинский деликатес"

Сало является одним из традиционных продуктов в украинской кухне, но, как и любой другой продукт, оно может быть вредным для определенных категорий людей. Врачи предупреждают, что употребление сала требует осторожности, особенно, если у вас есть проблемы со здоровьем.

РБК-Украина (проект Styler) объясняет, кому нельзя есть украинский продукт №1.

Кому нельзя есть сало и почему

Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Сало содержит насыщенные жиры, которые в больших количествах способствуют повышению уровня холестерина. Это особенно опасно для людей с гипертонией, ишемической болезнью сердца или атеросклерозом.

Люди с ожирением или с избыточным весом

Из-за высокой калорийности (до 800 ккал на 100 г) сало может ухудшить состояние людей, страдающих ожирением или имеющих проблемы с метаболизмом.

Люди с заболеваниями печени и желчного пузыря

Сало является тяжелым продуктом для переваривания и может создать дополнительную нагрузку на печень и желчный пузырь. В таких случаях даже небольшое количество продукта может вызвать дискомфорт или обострение болезни.

Лица с аллергией на животный жир

Хотя это редкий случай, некоторые люди могут иметь аллергическую реакцию на свиной жир, что делает сало для них опасным продуктом.

Как употреблять сало без ущерба?

Врачи советуют ограничить порции сала до 20-30 граммов в день для здоровых людей.

Если у вас есть хронические заболевания, перед добавлением сала в рацион следует проконсультироваться с врачом, чтобы избежать осложнений.