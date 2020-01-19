Аеропорти України запустять зворушливий флешмоб в пам'ять про загиблих героїв

День пам'яті захисників Донецького аеропорту (колаж: РБК-Україна)

Флешмоби в День пам'яті захисників Донецького аеропорту пройдуть у 8 обласних центрах

День пам'яті захисників Донецького аеропорту святкується 20 січня і його метою є вшанування подвигу героїв, які самовіддано і мужньо захищали Донецький аеропорт у 2014-2015 роках. В аеропорту "Бориспіль" і ще в 8 обласних центрах України відбудеться "акція пам'яті".

В аеропорту "Бориспіль" 20 січня відбудеться тематичне художнє дійство за участю Національного президентського оркестру і хору Ансамблю пісні й танцю Збройних Сил України. Заходи пройдуть в терміналі "D", на третьому поверсі.

"Особливе місце у заході буде відведено композиції, яка буде виконуватися на унікальному музичному інструменті — "Дзвони війни", виготовленому у 2016 році з гільз 152-мм артилерійських снарядів", — йдеться в повідомленні Міністерства оборони України.

Також 20 січня 2020 відбудеться всеукраїнська акція в аеропортах та інших місцях масового скупчення людей у восьми обласних центрах: Вінниця, Дніпро, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Львів, Одеса, Харків, Чернігів.

Крім того, 20 січня о 14:00 у Національному військово-історичному музеї України відбудеться презентація книги "Оборона донецького аеропорту, 2014-2015. Хроніка бойових втрат. Мартиролог". У зв'язку з невеликим тиражем паперового варіанту книги, вона буде доступна для завантаження онлайн. Книга розповідає про 96 загиблих, а також 4 зниклих без вести "кіборгах" безпосередньо на території Донецького аеропорту (зокрема, в новому і старому терміналах, вежі, пожежній частині, злітно-посадковій смузі). У хронологічній послідовності наведені докладні дані про близько 300 поранених захисників аеропорту.

Нагадаємо, що 19 січня відбудеться флешмоб в пам'ять про загиблих в авіакатастрофі в Ірані.