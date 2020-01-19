Аэропорты Украины запустят трогательный флешмоб в память о погибших героях

День памяти защитников Донецкого аэропорта (коллаж: РБК-Украина)

Флэшмобы в День памяти защитников Донецкого аэропорта пройдут в 8 областных центрах

День памяти защитников Донецкого аэропорта празднуется 20 января и его целью является чествование подвига героев, которые самоотверженно и мужественно защищали Донецкий аэропорт в 2014-2015 годах. В аэропорту "Борисполь" и еще в 8 областных центрах Украины состоится "акция памяти".

В аэропорту "Борисполь" 20 января состоится тематическое художественное действо с участием Национального президентского оркестра и хора Ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Украины. Мероприятия пройдут в терминале "D", на третьем этаже.

"Особое место в мероприятии будет отведено композиции, которая будет выполняться на уникальном музыкальном инструменте — "Колокола войны", изготовленном в 2016 году из гильз 152-мм артиллерийских снарядов", — говорится в сообщении Министерства обороны Украины.

Также 20 января 2020 состоится всеукраинская акция в аэропортах и других местах массового скопления людей в восьми областных центрах: Винница, Днепр, Запорожье, Ивано-Франковск, Львов, Одесса, Харьков, Чернигов.

Кроме того, 20 января в 14:00 в Национальном военно-историческом музее Украины состоится презентация книги "Оборона донецкого аэропорта, 2014−2015. Хроника боевых потерь. Мартиролог". В связи с небольшим тиражом бумажного варианта книги, она будет доступна для загрузки онлайн. Книга рассказывает о 96 погибших, а также 4 пропавших без вести "киборгах" непосредственно на территории Донецкого аэропорта (в частности, в новом и старом терминалах, башне, пожарной части, взлетно-посадочной полосе). В хронологической последовательности приведены подробные данные об около 300 раненых защитников аэропорта.

Напомним, что 19 января состоится флешмоб в память о погибших в авиакатастрофе в Иране.