Полтавские пундики, которые упоминаются в "Энеиде" Котляревского: как приготовить старинное украинское блюдо
Жареные пундики, запеченные с разнообразными начинками - это классика украинской кухни. В каждом регионе были свои традиционные пундики. Например, по старинному полтавскому рецепту, пундики делали с луком и шкварками.
Как приготовить полтавские пундики, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео в YouTube-канале "Вселенная рецептов".
Что вам понадобится:
Для пундиков
- Яйца куриные - 1 шт.
- Сахар - 0,5 ч. л.
- Соль - 0,5 ч. л.
- Кефир - 300 мл
- Мука пшеничная - 500 г
- Сода пищевая - 0,5 ч. л.
- Масло подсолнечное
Для зажарки:
- Сало - 150 г
- Лук - 2 шт.
- Соль - по своему вкусу
- Перец черный молотый - по своему вкусу
Как готовить пундики
Смешайте яйцо с сахаром и солью, добавьте кефир и перемешайте до однородности. Просейте муку, добавьте соду, влейте смесь кефира. Вымешивайте руками мягкое тесто. Оставьте его на 20 минут.
Делаем зажарку. Нарежьте сало маленькими кубиками и вытопите его до шкварок на сковороде. Лук нарежьте и добавьте в сковороду. Обжарьте все до золотистого цвета. Добавьте по своему вкусу соль и перец.
Тесто разделите на 12 частей, раскатайте лепешки диаметром 10-12 см и толщиной 3-4 мм. Жарьте пундики в масле на среднем огне с обеих сторон до румяности.
Противень застелите пергаментом. На него выкладывайте обжаренные пундики столбиками по несколько штук, перекладывая шкварками с луком. Запекайте в духовке, разогретой до температуры 130-140 градусов, 6-7 минут.
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