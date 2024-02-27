Полтавские пундики, которые упоминаются в "Энеиде" Котляревского: как приготовить старинное украинское блюдо

Жареные пундики, запеченные с разнообразными начинками - это классика украинской кухни. В каждом регионе были свои традиционные пундики. Например, по старинному полтавскому рецепту, пундики делали с луком и шкварками.

Как приготовить полтавские пундики, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео в YouTube-канале "Вселенная рецептов".

Что вам понадобится:

Для пундиков

Яйца куриные - 1 шт.

Сахар - 0,5 ч. л.

Соль - 0,5 ч. л.

Кефир - 300 мл

Мука пшеничная - 500 г

Сода пищевая - 0,5 ч. л.

Масло подсолнечное

Для зажарки:

Сало - 150 г

Лук - 2 шт.

Соль - по своему вкусу

Перец черный молотый - по своему вкусу

Как готовить пундики

Смешайте яйцо с сахаром и солью, добавьте кефир и перемешайте до однородности. Просейте муку, добавьте соду, влейте смесь кефира. Вымешивайте руками мягкое тесто. Оставьте его на 20 минут.

Делаем зажарку. Нарежьте сало маленькими кубиками и вытопите его до шкварок на сковороде. Лук нарежьте и добавьте в сковороду. Обжарьте все до золотистого цвета. Добавьте по своему вкусу соль и перец.

Тесто разделите на 12 частей, раскатайте лепешки диаметром 10-12 см и толщиной 3-4 мм. Жарьте пундики в масле на среднем огне с обеих сторон до румяности.

Противень застелите пергаментом. На него выкладывайте обжаренные пундики столбиками по несколько штук, перекладывая шкварками с луком. Запекайте в духовке, разогретой до температуры 130-140 градусов, 6-7 минут.