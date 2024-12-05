Каллисто из сериала "Зена - королева воинов": как выглядит актриса, которая активно поддерживает Украину

Последние серии культового сериала 90-х вышли в 2001 году, и с тех пор исполнители главных ролей значительно изменились, но самые большие метаморфозы произошли именно с Хадсон Лейк.

После завершения сериала актриса появлялась в таких шоу, как «Части тела» и "Закон и порядок: Лос-Анджелес", однако эти проекты не принесли ей большой популярности.

Впоследствии она оставила актерскую карьеру и стала инструктором по йоге в одном из калифорнийских фитнес-центров.

Хадсон Лейк (фото: instagram.com/hudsonleick)

Сегодня Лейк уже 55 лет. Она проводит собственные занятия по йоге и активно делится советами по гармонии и внутреннему спокойствию в своих соцсетях. Также она много путешествует по миру.

Хадсон Лейк (фото: instagram.com/hudsonleick)

Сейчас в ней трудно узнать бывшую Каллисто - актриса предпочитает удобную одежду и минимальный макияж.

Несмотря на это, ее фолловеры регулярно оставляют ей восторженные комментарии.

К слову, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину знаменитость опубликовала большое сообщение, в котором осудила войну и поддержала украинский народ.

Хадсон Лейк поддержала украинский народ (фото: instagram.com/hudsonleick)

"Просто хочу сообщить, что сейчас я вижу очень много людей, которые делают не только пожертвования для Украины, но и присылают одежду и другие материальные вещи. Многие едут к украинской границе, чтобы забрать всех, кто пытается бежать. Люди здесь уже предлагают свои свободные комнаты для размещения людей. Зоозащитные организации начали принимать животных, а люди на волонтерских началах забирают их к себе. Правительство также присылает деньги и принимает беженцев. По крайней мере, первые положительные сдвиги в этой ситуации есть", - написала Хадсон.

"Осознание, сочувствие, осознание бытия... пусть это напоминание пронзит сердца России и ее лидеров. Пусть они вспомнят, кто они есть", - добавила она.

Лейк также активно занимается благотворительностью, устраивая обучающие мероприятия, часть средств с которых идет на поддержку украинского народа.

Афиша воркшопа Хадсон Лейк (фото: instagram.com/hudsonleick)