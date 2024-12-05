Каллісто з серіалу "Зена - королева воїнів": як виглядає актриса, яка активно підтримує Україну

Останні серії культового серіалу 90-х вийшли у 2001 році, і з того часу виконавці головних ролей значно змінилися, але найбільші метаморфози відбулися саме з Хадсон Лейк.

Після завершення серіалу акторка з’являлася в таких шоу, як "Частини тіла" та "Закон і порядок: Лос-Анджелес", проте ці проєкти не принесли їй великої популярності.

Згодом вона залишила акторську кар’єру і стала інструктором із йоги в одному з каліфорнійських фітнес-центрів.

Хадсон Лейк (фото: instagram.com/hudsonleick)

Сьогодні Лейк вже 55 років. Вона проводить власні заняття з йоги та активно ділиться порадами щодо гармонії та внутрішнього спокою у своїх соцмережах. Також вона багато подорожує світом.

Хадсон Лейк (фото: instagram.com/hudsonleick)

Зараз у ній важко впізнати колишню Каллісто - актриса віддає перевагу зручному одягу та мінімальному макіяжу.

Попри це, її фоловери регулярно залишають їй захоплені коментарі.

До слова, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну знаменитість опублікувала великий допис, в якому засудила війну і підтримала український народ.

Хадсон Лейк підтримала український народ (фото: instagram.com/hudsonleick)

"Просто хочу повідомити, що зараз я бачу дуже багато людей, які роблять не тільки пожертви для України, але й надсилають одяг та інші матеріальні речі. Багато хто їде до українського кордону, щоб забрати всіх, хто намагається втекти. Люди тут вже пропонують свої вільні кімнати для розміщення людей. Зоозахисні організації почали приймати тварин, а люди на волонтерських засадах забирають їх до себе. Уряд також надсилає гроші та приймає біженців. Принаймні, перші позитивні зрушення в цій ситуації є", - написала Хадсон.

"Усвідомлення, співчуття, усвідомлення буття... нехай це нагадування прониже серця Росії та її лідерів. Нехай вони згадають, хто вони є", - додала вона.

Лейк також активно займається благодійністю, влаштовуючи навчальні заходи, частина коштів з яких йде на підтримку українського народу.

Афіша воркшопу Хадсон Лейк (фото: instagram.com/hudsonleick)