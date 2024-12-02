Как сейчас выглядит Пятница из фильма "Синьор Робинзон", которая не хотела "дзинь-дзинь"

Но как сложилась судьба актрисы Зеуди Арайя и как она выглядит сейчас, спустя 73 года жизни? Узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Фильм "Синьор Робинзон", вышедший на экраны в 1976 году, стал настоящим хитом своего времени. Эта итальянская комедия, созданная режиссером Серджио Корбуччи, сумела перевернуть классическую историю о Робинзоне Крузо, придав ей сатирический и комедийный характер.

Одной из причин огромной популярности фильма, без сомнений, стало участие эфиопской актрисы Зеуди Арайя. Именно она исполнила роль Пятницы, спутницы Робинзона, которого сыграл известный итальянский комик Паоло Вилладжо.

Зеуди Арайя и Паоло Вилладжо (фото: Кинориум)

Слава к девушке пришла еще в 18 лет, когда она получила титул "Мисс Эфиопия". В 1970 году Зеуди переехала в Рим, чтобы начать карьеру модели. Это было не трудно, поскольку ее дядя много лет занимал должность посла Эфиопии в Италии.

Благодаря своей привлекательной внешности Зеуди удалось быстро найти работу, и она начала сотрудничать с известными фотографами того времени, пока ее не заметили кинорежиссеры. Роль Пятницы в "Синьор Робинзон" стала для нее огромным успехом, и о ней говорили непрерывно.

После этого карьера Арайя получила новый импульс. Она снялась в таких фильмах, как "Сердца и доспехи", "День первый", "Неаполитанский детектив" и других кинолентах.

Зеуди Арайя (фото: Кинориум)

Зеуди Арайя продолжала сниматься до 1992 года, после чего решила изменить направление своей карьеры - пойти в кинорежиссуру и вести медиапроекты. Кроме этого, актриса активно занималась личной жизнью. В 44 года она стала матерью, родив сына Микеланджело от режиссера Массимо Спано.

После рождения сына Зеуди полностью посвятила себя семье и любимой работе, появляясь на публике лишь изредка.

Несмотря на то, что актрисе уже 73 года, она выглядит намного моложе своего возраста. Хоть и знаменитость не ведет соцсетей, папарацци все же смогли запечатлеть ее на нескольких мероприятиях, и фанаты были поражены ее видом.

Зеуди Арайя (фото: Getty Images)

На этих снимках знаменитость выглядит невероятно - почти без каких-либо признаков возрастных изменений, а единственные морщины, которые можно заметить, - это мимические.

Зеуди Арайя (фото: Getty Images)