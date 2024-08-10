Помните Дженни из "Форреста Гампа". Сейчас вы ее не узнаете

Легендарный фильм "Форрест Гамп" с Томом Хэнксом запомнился многим, ведь сюжет может растрогать и поразить любого. И особенно интересной была линия отношений главного героя с Дженни - которую он встретил девочкой, а потом все же нашел с ней свое счастье, хотя и ненадолго.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как сейчас выглядит актриса, игравшая Дженни, и чем она сейчас занимается.

Кто играл Дженни в фильме "Форрест Гамп"

В киноленте мы видим сначала Дженни-девочку, а потом уже ее взрослую. Ребенка играла Анна Голл. А основную роль исполнила актриса Робин Райт. Именно она играла экранную возлюбленную Форреста.

Актриса в фильме "Форрест Гамп" (скриншоты)

На момент съемок Райт было 28 лет. Роль в этом фильме стала для нее судьбоносной. До него Робин снималась в фильмах и даже сериале "Санта-Барбара", но они не принесли ей славы.

Дженни из фильма (скриншоты)

После "Форреста Гампа" карьера актрисы стремительно пошла вверх. Зрители оценили перевоплощение Робин, показавшей изменения в жизни девушки. Сначала она была веселой и безмятежной, потом ей пришлось столкнуться с реальной жизнью, в которой есть и боль, и любовь.

Кто играл Дженни в фильме "Форрест Гамп" (скриншоты)

Героиню актрисы неоднократно "разбирали" кинокритики. Некоторые до сих пор спорят о том, действительно ли Дженни любила Форреста.

Звезда фильма "Форрест Гамп" (скриншот)

Как актриса выглядит сейчас и чем она занимается после фильма с Генксом

В настоящее время Райт 58 лет. Она успела построить хорошую карьеру. После "Форреста Гампа" она не сидела без работы и быстро начала получать новые роли.

Робин снялась в фильмах "Переполох", "Послание в бутылке", "Неуязвимый", "Обещание", "Последний замок", "Белый Олеандр", "Дом на краю света", "Вторжение", "Беовульф", "Рождественская история", "Частная жизнь Пиппи Ли", "Нью-Йорк, я люблю тебя", "Девушка с татуировкой дракона", "Человек, который изменил все", "Бастион", "Тайное влечение" и многих других.

Актриса из "Форреста Гампа" сейчас (фото: instagram.com/robingwright)

После этого актриса получила роль в сериале "Карточный дом". За игру в нем Райт даже номинировали на "Эмми". Также она получила "Золотой глобус".

Но актриса не остановилась и на этом. Она продолжает сниматься в фильмах. Один из них –-лента "Здесь и сейчас", которая выйдет в этом году. Также Робин выступает в роли продюсера и режиссера.

Актриса Робин Райт (фото: instagram.com/robingwright)

Сейчас в Робин трудно узнать ту Дженни, какой она была в фильме. Впрочем, актриса не потеряла своей красоты. Она выглядит великолепно.

К слову, актриса поддерживает Украину. Еще до начала полномасштабной войны, которую в феврале 2022 года развязала РФ, она публиковала фото с супругой президента Еленой Зеленской.

Райт и Зеленская (фото: instagram.com/robingwright)

Райт родила троих детей, несколько раз была замужем. С 2018 года актриса живет в браке с исполнительным директором бренда Yves Saint Laurent Клеменом Жироде, отношения с которым долго скрывала.