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В память о брате-добровольце. Киевлянка преодолела марафон с ребенком в коляске и установила рекорд

Киев, Понедельник 30 октября 2023 21:09
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В память о брате-добровольце. Киевлянка преодолела марафон с ребенком в коляске и установила рекорд Виктория Спиваковская бежала в память о своем брате (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

В Киеве на марафоне, организованном NewRun и "Новой почтой", был установлен рекорд. Женщина с ребенком в коляске преодолела более 42 километров.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост с Facebook-страницы руководительницы Национального реестра рекордов Украины.

Женщина с ребенком в коляске преодолела марафон - как это было

Виктория Спиваковская пробежала 42,195 км. Она преодолевала дистанцию со своим ребенком, который находился в коляске. Когда женщина бежала к финишу, люди вокруг ей начали аплодировать.

К счастью, это не разбудило ее ребенка в коляске. Дочь Спиваковской мирно спала во время марафона, благодаря чему женщина могла спокойно бежать и не волноваться.

"Этот первый с начала полномасштабной войны марафон собрал море людей, потому что стал забегом благодарности и поддержки наших воинов. Каждый бежал не только за себя, но и за того дорогого человека, который мог бы быть сейчас рядом - не только в мыслях, но и в реальности. Люди писали их имена на своих номерах, на футболках, на теле - бежали за тех, кто дал возможность нам дышать, бежать и жить", - рассказала автор поста.

В память о брате-добровольце. Киевлянка преодолела марафон с ребенком в коляске и установила рекордЖенщина пробежала вместе с ребенком в тележке более 42 километров (фото: facebook.com/profile.php?id=100004665041432)

Кому киевлянка посвятила свой рекорд

Марафон Спиваковской войдет в Национальный реестр рекордов, как память о ее младшем брате. Он пошел на войну добровольцем и защищал Украину на передовой, хотя был совсем юным.

"Рекорд памяти Воина Остапа Онистрата. Честь", - добавила автор поста.

Что известно о Виктории Спиваковской

Киевлянка занимается спортом и бегает марафоны. В память о своем брате и дяде, погибших на войне, женщина преодолевает немалые дистанции вместе с дочерью в коляске.

В память о брате-добровольце. Киевлянка преодолела марафон с ребенком в коляске и установила рекордВиктория Спиваковская (фото: facebook.com/anita.vitystrat)

Напомним, ранее стало известно, что в Киеве запустят карту провайдеров, которые обеспечат интернет при блэкауте.

Также мы уже рассказывали, что в зоопарке Киева животные "празднуют" Хэллоуин, их счастливые фото точно вам понравятся.

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