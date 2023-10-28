ua en ru
Сб, 28 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве запустят карту провайдеров, которые обеспечат интернет при блэкауте

Киев, Суббота 28 октября 2023 20:59
UA EN RU
В Киеве запустят карту провайдеров, которые обеспечат интернет при блэкауте Фото: в Киеве запустят карту провайдеров, которые обеспечат интернет при блэкауте (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве в ближайшее время запустят карту с данными о провайдерах, которые обеспечивают интернет во время отключений света до 72 часов.

Об этом заявили в Министерстве цифровой трансформации Украины, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

Согласно данным ведомства, на карте украинцы смогут найти ближайшего интернет-провайдера, который перешел на энергосберегающие сети по технологии xPON (cеть из оптоволокна, по которой провайдер передает интернет-сигнал).

Также при помощи карты можно будет сразу получить контактные данные и при необходимости подать заявку на подключение.

Карту хотят регулярно обновлять и дополнять информацию о компаниях, которые пользуются технологией xPON.

Напомним, ранее в Минцифры разъяснили украинцам, как сделать стабильный интернет во время отключений света.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Интернет вимкнення світла блекаут Электроэнергия
NEWS
Как правильно отказаться от повестки: список причин, когда это можно сделать
Как правильно отказаться от повестки: список причин, когда это можно сделать
DAILY
Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ