Новий рівень боротьби із нудьгою: у Києві таксист вразив вчинком за кермом
Таксисти у Києві часто потрапляють в скандали. І ось нещодавно черговий водій здивував незвичайним заняттям під час їзди. Він вирішив "розважитися" за кермом і почитати книгу.
Відео поїздки оприлюднили на Facebook-сторінці пабліка "Київ Оперативний".
У салоні авто гучно грала музика, але водієві цієї "розваги" було замало, тому він вирішив почитати. Вочевидь, щоб не так нудьгувати за кермом.
Навіть наявність пасажира позаду не збентежила його.
"Новий рівень боротьби із нудьгою у заторах від столичних таксистів", - йдеться у підписі до відео.
Якою саме службою таксі користувався пасажир та чим закінчилась історія - невідомо.
Реакція мережі не змусила чекати
Однак користувачі соцмереж ледь не стали на захист таксиста, мовляв, бувало й гірше.
- Нехай краще книгу читає, ніж шансон слухає!
- Головне, що ні наркоман і не п'яний. А так - нехай читає
- Якщо це було сьогодні в бік лівого берега, через південний, то напевно книгу встиг прочитати!
- Читає ПДР
- Розумний чоловік, книжки читає
- Адаптивний круїз-контроль дозволяє так робити в потоці або в пробці
- Може він до сесії готується
- К - культура. Ці хлопці не опустили руки, вони читають книги в пробках, поки ви сидите в Телеграмі та безглуздо проводите своє життя
Нещодавно ми розповідали, як таксист Bolt цинічно "кинув" киянина на телефон.
Раніше ми також писали, що шахраї в Україні придумали нову схему обману, і діють під виглядом служби таксі.