Новий рівень боротьби із нудьгою: у Києві таксист вразив вчинком за кермом

Таксисти у Києві часто потрапляють в скандали. І ось нещодавно черговий водій здивував незвичайним заняттям під час їзди. Він вирішив "розважитися" за кермом і почитати книгу.

У салоні авто гучно грала музика, але водієві цієї "розваги" було замало, тому він вирішив почитати. Вочевидь, щоб не так нудьгувати за кермом.

Навіть наявність пасажира позаду не збентежила його.

"Новий рівень боротьби із нудьгою у заторах від столичних таксистів", - йдеться у підписі до відео.

Якою саме службою таксі користувався пасажир та чим закінчилась історія - невідомо.

Реакція мережі не змусила чекати

Однак користувачі соцмереж ледь не стали на захист таксиста, мовляв, бувало й гірше.