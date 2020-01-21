Укрзалізниця шокувала пасажирів у Києві: як у фільмах жахів

Укрзалізниця потрапила в скандал (колаж: РБК-Україна)

Укрзалізниця знову вразила українців "сервісом"

Укрзалізниця знову шокувала українських пасажирів, які вже давно звикли до спеки влітку, холоду зимою і вічним попутникам-тарганам. В цей раз в мережі показали жахливий стан електрички Київ-Клавдієво. Знімки і відео опублікував блогер Андрій Павловський.

На кадрах видно, що в потяга повністю іржавий корпус, і лише залишки фарби приховують, наскільки сильний знос. Блогер пише, що про технічний стан складу залишається лише здогадуватися.

"Наші підписники надіслали нам фото міжміської електрички Київ-Клавдієво. Зовнішній стан можете оцінити самі. Про технічний залишається лише здогадуватися, але щось нам підказує, що не дарма з початку року вже сталося три пожежі в поїздах УЗ", - констатував Павловський.

Укрзалізниця потрапила в скандал (фото: Андрій Павловський)

Блогер також розмістив відео, на якому пасажири виходять із вагонів. Таким чином, можна впевнитись, що знімки зроблені не де-небудь на звалищі старих потягів залізничного перевізника.

"Омеляна і Кравцова гіперлуп. Всім премію. Нарешті дочекалися. Дякуємо", - підписав Павловський відео.

#буднигиперлупа Наші передплатники надіслали нам фото міжміський електрички Київ-Клавдієво. Зовнішній стан можете оцінити самі. Про технічному залишається лише здогадуватися, але щось нам підказує, що не дарма з початку року вже сталося 3 пожежі в поїздах УЗ. Опубліковано Pavlovsky News Понеділок, 20 січня 2020 р.

Укрзалізниця потрапила в скандал (відео: facebook.com/pavlovskynews)

Користувачі мережі в шоці від того, що подібний транспорт продовжує перевозити українців у ХХІ столітті.

"Може, я повторююсь... це точно фото з 21 століття?" - написала юзер.

"Фільм жахів можна знімати. Таке відчуття, що щось гидке з неї ось-ось виповзе", - шокована коментатор.

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