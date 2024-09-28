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У пяти знаков Зодиака кардинально изменится жизнь. С понедельника - все с чистого листа

Каким знакам Зодиака повезет уже с понедельника (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Новая неделя, которая начнется уже 30 сентября, подарит представителям пяти знаков Зодиака невероятные перемены. Их жизнь наконец-то начнет наполняться радостью, они смогут сжечь все мосты и избавиться от старых проблем.

Кому гороскоп на неделю сулит начало новой жизни, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Collective World.

Дева

Новая неделя подарит вам огромный повод для счастья. В вашей жизни может начаться невероятный этап, который позволит вам улучшить финансовое положение и насладиться успехом. Не бойтесь привлекать к себе внимание и начинайте покорять мир, все получится.

Водолей

Не отказывайтесь от приключений. Уже в понедельник вы можете познакомиться с интересным человеком. Общение с ним не только подарит вам приятные впечатления, а еще и поможет решить непростую задачу, которую вам подбросила судьба. Обязательно прислушивайтесь к советам.

Скорпион

Вы сможете начать все с чистого листа и больше не переживать из-за проблем и неудач - они вам не грозят. Однако помните, что перед началом нового этапа нужно избавиться от всего, что может тянуть вас на дно. Пора сжечь мосты и попрощаться с теми, кто мешает вам добиться успеха.

Лев

Новая неделя позволит вам начать новую жизнь, без обид и ссор. Будьте готовы к компромиссам и выслушайте чужую точку зрения. Уже с понедельника вам стоит чаще общаться с людьми и делиться с ними своими планами. Это поможет не ошибиться.

Телец

Понедельник может готовить для вас непростой разговор. Однако он закончится тем, что вы поймете нечто важное - ваша жизнь кардинально изменится. И все трансформации приведут лишь к счастью, бояться точно не стоит. Эта неделя вас не разочарует.

К слову, ранее мы уже рассказывали, каким знакам Зодиака повезет в воскресенье.

Помимо этого, недавно стало известно, что октябрь осчастливит только четыре знака Зодиака.

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