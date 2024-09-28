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У п'яти знаків Зодіаку кардинально зміниться життя. З понеділка - все з чистого аркуша

Яким знакам Зодіаку пощастить уже з понеділка (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Новий тиждень, який почнеться вже 30 вересня, подарує представникам п'яти знаків Зодіаку неймовірні зміни. Їхнє життя нарешті почне наповнюватися радістю, вони зможуть спалити всі мости і позбутися старих проблем.

Кому гороскоп на тиждень обіцяє початок нового життя, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Collective World.

Діва

Новий тиждень подарує вам величезний привід для щастя. У вашому житті може початися неймовірний етап, який дозволить вам покращити фінансове становище та насолодитися успіхом. Не бійтеся привертати до себе увагу та починайте підкорювати світ, все вийде.

Водолій

Не відмовляйтеся від пригод. Вже у понеділок ви можете познайомитись з цікавою людиною. Спілкування з нею не лише подарує вам приємні враження, а й допоможе вирішити непросте завдання, яке вам підкинула доля. Обов'язково прислухайтеся до порад.

Скорпіон

Ви зможете почати все з чистого аркуша і більше не хвилюватися через проблеми та невдачі - вони вам не загрожують. Однак пам'ятайте, що перед початком нового етапу потрібно позбавитися всього, що може тягнути вас на дно. Час спалити мости та попрощатися з тими, хто заважає вам досягти успіху.

Лев

Новий тиждень дозволить вам почати нове життя, без образ та сварок. Будьте готові до компромісів та вислухайте чужу думку. Вже з понеділка варто частіше спілкуватися з людьми та ділитися з ними своїми планами. Це допоможе не помилитись.

Телець

Понеділок може готувати вам непросту розмову. Однак вона закінчиться тим, що ви зрозумієте щось важливе - ваше життя кардинально зміниться. І всі трансформації приведуть лише до щастя, боятися точно не варто. Цей тиждень вас не розчарує.

До речі, ми вже розповідали, яким знакам Зодіаку пощастить у неділю.

Крім цього, нещодавно стало відомо, що жовтень ощасливить лише чотири знаки Зодіаку.

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