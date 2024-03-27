Пять продуктов, которые помогут вам убрать жир на животе

Сахар и другие продукты способствуют накоплению жира в области живота. Именно в этом месте оседают все пирожные, конфеты и булочки. Кроме неправильного питания, стресс и гормоны затрудняют формирование этой области тела. А это не только вопрос внешнего вида, но и риск таких заболеваний, как диабет 2 типа.

Что поможет избавиться от жира на животе, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Fit for fun.

Ограничьте потребление сахара

Если у вас есть животик и вы хотите от него избавиться, вам следует сначала внимательно присмотреться к собственному потреблению сахара.

"Сахар вызывает выброс инсулина, который стимулирует организм откладывать жир в области живота", - объясняет автор книги "Диета с высоким содержанием жиров" Зана Моррис.

Отказ от продуктов, которые быстро расщепляются на сахар, помогает организму использовать жировые запасы в качестве источника энергии. Вместо этого вы можете заменить некоторые продукты более здоровыми альтернативами, не отказываясь полностью от углеводов.

Свежие фрукты вместо соков

Для многих стакан свежего апельсинового сока является неотъемлемой частью доброго утра. А фрукты, несомненно, полезны. Однако при приготовлении сока удаляется полезная клетчатка, и остается только сахар.

Результат будет еще серьезнее, если вы не отжимаете сок самостоятельно, а покупаете его в супермаркете. Стакан яблочного сока содержит столько же сахара, сколько банка колы, даже если это разные виды сахара.

"Многие считают, что соки - лучший способ потреблять витамин С. Однако, когда вы выжимаете сок из фруктов, вы удаляете их волокна", - объясняет диетолог доктор. Сара Брюэр.

Только через цельные плоды вы можете получить все важные питательные вещества, которые помогают поддерживать здоровый микробиом кишечника. Поэтому следует отдавать предпочтение свежим фруктам. На завтрак, например, это может быть яблоко с богатым белком ореховым маслом или салат из свежих фруктов: это не только дает чувство сытости, чем стакан сока, но и освежает тело.

Вместо мороженого выберите греческий йогурт

Чтобы бороться с жиром на животе, необязательно демонизировать все виды сахара и исключать их из своего меню. Однако следует обратить внимание на искусственно добавленный рафинированный сахар, который содержится во многих сладостях, в том числе в мороженом.

Более здоровой альтернативой в этом случае может быть греческий йогурт со свежими фруктами, например, ягодами или яблоками. Корица также прекрасно с ним сочетается.

Еще одним преимуществом является то, что йогурт богат белками, которые помогают дольше контролировать чувство голода. Вы также можете измельчить все это в пюре, разлить по формочкам для мороженого и заморозить: идеальная здоровая альтернатива мороженому.

Вечерний перекус: орехи вместо чипсов

Никого не должен удивлять тот факт, что чипсы вредны для здоровья. Высокое содержание соли и насыщенных жиров не делают их лучше.

Если вам все еще нужно что-нибудь перекусить, вместо этого следует использовать орехи. Они полны белков и полезных жиров и поэтому сохраняют чувство сытости дольше.

Польза для здоровья уже доказана в нескольких исследованиях. Одно исследование показало, что люди, которые ели орехи в течение 12 недель, в целом улучшили свой рацион.

В другом исследовании изучалось питание более 8800 человек в течение 28 месяцев. Было обнаружено, что у тех, кто ел две или более порций орехов в неделю, риск увеличения веса был на 31 процент ниже, чем у тех, кто редко ел орехи.

Однако поскольку орехи имеют очень высокую калорийность, не следует есть их слишком много.

Переработанное мясо замените жирной рыбой

Бекон и колбаса явно вредны для стройной фигуры. Кроме того, они могут нанести вред здоровью, если употреблять их в больших количествах - обработанное мясо действительно может оказывать воспалительное воздействие.

Это воспаление может иметь множество негативных последствий и, например, способствовать образованию жировых отложений вокруг органов. В частности, вредны для организма трансжиры, которые можно найти в фаст-фуде и сладкой выпечке.

Здесь лучше всего подойдет жирная рыба, такая как лосось, тунец или сельдь. Они содержат большое количество жирных кислот омега-3, которые важны для здоровья сердца, гормонального баланса и наращивания мышечной массы.

Яйца или хлопья на завтрак?

Хотя крупы могут быть питательными, большинство их сортов содержат чрезмерное количество сахара. Через несколько часов после завтрака уровень сахара в крови падает, и вы внезапно чувствуете голод.

"Очень богатый углеводами завтрак с небольшим количеством клетчатки и белка может обеспечить кратковременную энергию, но сразу же после этого наступает голод", - говорит диетолог Ян Марбер.

Ключом к успеху является сбалансированное потребление питательных веществ: например, яйцо с авокадо и цельнозерновой хлеб идеально подходят для этого. Яйца также являются отличным источником белка и отлично регулируют аппетит.