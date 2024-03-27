П'ять продуктів, які допоможуть вам прибрати жир на животі

Цукор та інші продукти сприяють накопиченню жиру в ділянці живота. Саме в цьому місці осідають всі тістечка, цукерки та булочки. Крім неправильного харчування, стрес та гормони ускладнюють формування цієї області тіла. А це не лише питання зовнішнього вигляду, а й ризик таких захворювань як діабет 2 типу.

Що допоможе позбавитися жиру на животі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Fit for fun.

Обмежте споживання цукру

Якщо у вас є животик і ви хочете його позбутися, вам слід спочатку уважно придивитися до власного споживання цукру.

"Цукор викликає викид інсуліну, який стимулює організм відкладати жир у ділянці живота", - пояснює автор книги "Дієта з високим вмістом жирів" Зана Морріс.

Відмова від продуктів, які швидко розщеплюються на цукор, допомагає організму використовувати жирові запаси як джерело енергії. Натомість ви можете замінити деякі продукти більш здоровими альтернативами, не відмовляючись повністю від вуглеводів.

Свіжі фрукти замість соків

Для багатьох склянка свіжого апельсинового соку є невід'ємною частиною доброго ранку. А фрукти, безперечно, корисні. Однак при приготуванні соку видаляється корисна клітковина, і залишається лише цукор.

Результат буде ще серйознішим, якщо ви не віджимаєте сік самостійно, а купуєте його в супермаркеті. Склянка яблучного соку містить стільки ж цукру, скільки банку коли, навіть якщо це різні види цукру.

"Багато хто вважає, що соки - найкращий спосіб споживати вітамін С. Однак, коли ви вичавлюєте сік із фруктів, ви видаляєте їх волокна", - пояснює дієтолог лікар. Сара Брюер.

Тільки через цілісні плоди ви можете отримати всі важливі поживні речовини, які допомагають підтримувати здоровий мікробіом кишечника. Тому слід віддавати перевагу свіжим фруктам. На сніданок, наприклад, це може бути яблуко з багатим на білок горіховим маслом або салат зі свіжих фруктів: це не тільки дає почуття ситості, ніж склянку соку, а й освіжає тіло.

Замість морозива оберіть грецький йогурт

Щоб боротися з жиром на животі, необов'язково демонізувати всі види цукру та виключати їх зі свого меню. Однак слід звернути увагу на штучно доданий рафінований цукор, який міститься в багатьох солодощах, у тому числі в морозиві.

Більш здоровою альтернативою у цьому випадку може бути грецький йогурт зі свіжими фруктами, наприклад, ягодами чи яблуками. Кориця також чудово з ним поєднується.

Ще однією перевагою є те, що йогурт багатий на білки, які допомагають довше контролювати почуття голоду. Ви також можете подрібнити все це в пюре, розлити формочками для морозива і заморозити: ідеальна здорова альтернатива морозиву.

Вечірній перекус: горіхи замість чіпсів

Нікого не має дивувати той факт, що чіпси шкідливі для здоров'я. Високий вміст солі та насичених жирів не роблять їх кращими.

Якщо вам все ще потрібно щось перекусити, натомість слід використовувати горіхи. Вони сповнені білків та корисних жирів і тому зберігають почуття ситості довше.

Користь для здоров'я вже доведена у кількох дослідженнях. Одне дослідження показало, що люди, які їли горіхи протягом 12 тижнів, загалом покращили свій раціон.

В іншому дослідженні вивчалося харчування понад 8800 осіб упродовж 28 місяців. Було виявлено, що у тих, хто їв дві або більше порцій горіхів на тиждень, ризик збільшення ваги був на 31 відсоток нижчим, ніж у тих, хто рідко їв горіхи.

Однак оскільки горіхи мають дуже високу калорійність, не слід їсти їх надто багато.

Перероблене м'ясо замініть жирною рибою

Бекон та ковбаса явно шкідливі для стрункої фігури. Крім того, вони можуть завдати шкоди здоров'ю, якщо вживати їх у великих кількостях - оброблене м'ясо справді може чинити запальний вплив.

Це запалення може мати безліч негативних наслідків і, наприклад, сприяти утворенню жирових відкладень навколо органів. Зокрема, шкідливі для організму трансжири, які можна знайти у фаст-фуді та солодкій випічці.

Тут найкраще підійде жирна риба, така як лосось, тунець чи оселедець. Вони містять велику кількість жирних кислот омега-3, які важливі для здоров'я серця, гормонального балансу та нарощування м'язової маси.

Яйця чи пластівці на сніданок?

Хоча крупи можуть бути поживними, більшість їх сортів містять надмірну кількість цукру. Через кілька годин після сніданку рівень цукру в крові падає, і ви раптово відчуваєте голод.

"Дуже багатий на вуглеводи сніданок з невеликою кількістю клітковини та білка може забезпечити короткочасну енергію, але відразу ж після цього настає голод", - каже дієтолог Ян Марбер.

Ключем до успіху є збалансоване споживання поживних речовин: наприклад, яйце з авокадо та цільнозерновий хліб ідеально підходять для цього. Яйця також є чудовим джерелом білка і добре регулюють апетит.